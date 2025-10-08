BM eleva previsión del PIB a 0.5% para 2025

El Banco Mundial vio un mejor panorama para la economía mexicana en este 2025, ya que elevó su pronóstico del Producto Interno Bruto (PIB) a 0.5 por ciento anual; sin embargo, destacó incertidumbre en el país derivada de los aranceles impuestos por Estados Unidos a la mayoría de los países del mundo.

“Mientras tanto, la incertidumbre actual en torno a los aranceles ha pesado sobre las perspectivas económicas de México”, señaló en su reporte “Emprendimiento transformador para el empleo y el crecimiento”.

0.2% el dato previo del Banco Mundial para el PIB de México

Si bien se mejoraron las expectativas desde un 0.2 por ciento previsto en junio pasado, la economía mexicana creció 1.4 por ciento en 2024; es decir: 0.9 puntos porcentuales más que la estimación para este año.

Explicó que esto se dio a medida que el ímpetu de los grandes proyectos de infraestructura pública se disipó y las mayores restricciones comerciales, en particular los nuevos aranceles estadounidenses, comenzaron a pesar sobre la demanda externa de productos nacionales.

Agregó que la disminución de la inversión pública en México, combinada con los aranceles, representaron un lastre significativo para su sector externo.

También señaló que los flujos de inversión extranjera directa (IED) disminuyeron en los últimos dos años como consecuencia de las nuevas políticas comerciales del presidente estadounidense Donald Trump. Añadió que la relocalización de las industrias en México, proceso conocido como nearshoring, avanza con lentitud, mermando la inversión en el país.

Sin embargo, el Banco Mundial compartió una opinión optimista, indicó que la próxima revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que dará inicio en enero de 2026, podría brindar “oportunidades estratégicas” para la región de América del Norte y que además mejoraría la confianza de los inversionistas y la “dinámica de integración” de los tres países.

“La proximidad geográfica de México, sus acuerdos comerciales y sus costos laborales competitivos lo posicionaron para capitalizar las oportunidades de nearshoring”, destacó.

DEUDA SERÁ MANEJABLE. Para Pau Messeguer, economista en Jefe de Banco Multiva, pese al aumento de la deuda de México que proyectó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para 2026, está aún se encontrará en un ni-

vel “manejable”.

“Un nivel de 52.3 por ciento sin duda es un máximo histórico, pero aún así sigue siendo un nivel bastante manejable”, dijo el experto a medios de comunicación durante un evento del banco llevado a cabo en su corporativo ubicado en la Ciudad de México.

El nivel de deuda respecto al PIB, del ya mencionado 52.3 por ciento, se publicó en los Criterios de Política Económica 2026, donde se mencionaron las proyecciones de la economía para poder discutir, votar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación del próximo año.

Añadió que existe “un compromiso” bastante sólido por parte del gobierno para mantener unas finanzas públicas sanas y que “más allá” de un tema ideológico, se trata de un tema que se ha notado.

“Ha habido un compromiso muy serio por parte de este gobierno por tener finanzas públicas mucho más sanas y por tratar de alcanzar una consolidación fiscal”, dijo.

En el mismo documento se mencionó que la proyección del PIB para 2026 sería de 2.3 por ciento. Messeguer calificó esta previsión de “mucho más optimista” que la del resto del mercado, pero mencionó que es “alcanzable”.

Argumentó que durante 2026 se verán más inversiones en el país, cuestión que impulsará la actividad económica nacional.