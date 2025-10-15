México recalca visión comercial optimista

México continúa con una visión optimista en lo que respecta a su relación comercial con Estados Unidos y China. De acuerdo con funcionarios de la Secretaría de Economía (SE), se busca mejorar las condiciones mercantiles, no sólo con su vecino del norte, sino también con Asia.

Las próximas semanas se podrían dar las condiciones para que México tenga un mejor trato frente a Trump, mientras se gesta un avance en la relación de Donald Trump y de Xi Jinping, que ayudará a nuestro país a tomar decisiones respecto a los gravámenes que la administración de Claudia Sheinbaum busca imponer sobre el gigante asiático.

El Dato: El representante de Comercio de EU, Jamieson Greer, dijo que depende de China si los aranceles adicionales a sus exportaciones a EU entran en vigor el 1 de noviembre.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón, sostuvo que México ajustará algunas de sus políticas arancelarias el próximo año “en función de cómo quede el panorama general” de la relación comercial entre EU y China.

Sin embargo, el funcionario destacó que a pesar de la incertidumbre que hay sobre las tensiones comerciales entre el gigante asiático y Estados Unidos, México no debe permitir que el déficit comercial con China “siga creciendo” porque el impacto recae en la planta productiva nacional.

Al término de una reunión que sostuvo con el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), abundó en que por eso se envió en el Paquete Económico 2026, la propuesta de ampliar las tarifas a alrededor de mil 400 fracciones arancelarias provenientes de países asiáticos, en específico de China.

“Bueno, de todas maneras lo que sí es una decisión, aún y cuando todavía no sabemos a dónde van a llegar Estados Unidos y China, es que no podemos permitir que el déficit siga creciendo como está creciendo, impacta en nuestra planta productiva”, añadió.

De acuerdo con el Proyecto de Ley de Ingresos de la Federación, publicada en el Paquete Económico 2026, se estima ingresar alrededor de 254 mil millones de pesos anuales derivadas de estos gravámenes, ya que se busca que implementen a través del ingreso de mercancías provenientes de Asia.

En otro momento, Luis Rosendo Gutiérrez, subsecretario de Comercio Exterior de la SE, dijo que México está a punto de tener “un mejor trato” por parte de EU, principalmente en “sectores clave” para la economía.

“Y en las próximas semanas estaremos concentrados en obtener un mejor trato para México en sectores claves de la economía como son los que ya mencioné. Es muy importante entender el momento que estamos viviendo”, aseguró el funcionario durante la conferencia de prensa “Aranceles y Revisión del T-MEC”, organizada por la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin).

Añadió que México ha venido avanzando en tener una serie de condiciones positivas en automóviles y que ahora está cerca de poder lograr algo en acero y aluminio.

“Estamos a nada de poder replicar el tema de automotriz en la parte de automóviles pesados”, aseguró.

Comentó que si bien es necesario hablar de la renegociación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la circunstancia indica que también hay que hacerlo desde una reestructura económica que está viviendo el mundo. “Y la pregunta más allá del tratado es ¿dónde va a quedar México en todo lo que estamos viviendo a nivel internacional?”, cuestionó.

Explicó que habría que ver como va a quedar el acuerdo comercial entre EU y China, y a partir de ahí, México tendrá que jugar un rol en específico. “La verdad es que desde ahora estamos viendo que el rol que jugará México es un rol protagónico, positivo, económicamente lleno de oportunidades”, aseguró.