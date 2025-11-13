Banamex ofrecerá bonificación histórica de hasta 30% durante el Buen Fin 2025

En la 15va. edición de El Buen Fin 2025, Banamex sorprenderá a sus clientes con una bonificación histórica de hasta 30% en compras a meses sin intereses, además de beneficios exclusivos con más de 150 comercios participantes.

Del 13 al 17 de noviembre de 2025, bajo el concepto ¡Dile que sí al Buen Fin en Banamex!, los clientes del banco podrán disfrutar de un 10% de bonificación en compras a partir de 6 meses sin intereses en negocios participantes, y durante las horas Banamex (todos los días de la campaña de 3 a 5 pm, hora CDMX), en lugar de un 10% el porcentaje de bonificación se elevará a un 30% del valor de las compras participantes, únicamente en negocios seleccionados.

“En Banamex tenemos el compromiso de mejorar la experiencia de nuestros clientes, porque son el centro de todo lo que hacemos. Cada promoción, cada servicio y cada innovación están diseñados para ofrecerle más valor y acompañarlo en su día a día. En esta edición de El Buen Fin 2025, reforzaremos esa promesa con una bonificación sin precedentes que busca apoyar la economía familiar y agradecer la confianza de quienes eligen al Banco Nacional de México como su aliado financiero”, señaló Rafael Macías, director de Estrategias Comerciales y Promociones de Banamex.

Los clientes del banco podrán disfrutar de un 10% de bonificación en compras a partir de 6 meses sin intereses ı Foto: Especial

Para la bonificación participan todas las Tarjetas de Crédito Banamex tanto físicas como digitales, excepto corporativas. Aplica al acumular un monto mínimo en compras participantes de $10,000 pesos, con una bonificación máxima de $10,000 por cliente, y plazos que van de 6 a 36 meses sin intereses, dependiendo los plazos que ofrezca el comercio participante. Además, con sus Tarjetas de Crédito y Débito Banamex, los clientes podrán acceder a descuentos, cupones y precios especiales otorgados directamente por los negocios afiliados a la campaña, entre los que destacan Mercado Libre, PayPal, Amazon, Home Depot, Soriana, Telcel, Liverpool y Aeroméxico, entre muchos otros.

El registro para participar será totalmente digital y estará disponible del 3 al 17 de noviembre en la sección Ofertas de la App Banamex Móvil o directamente en el sitio oficial www.banamex.com/buenfin, donde también se podrán consultar los términos, condiciones y comercios participantes.

Con esta iniciativa, Banamex reafirma su compromiso de seguir impulsando el consumo responsable, la inclusión financiera y el acceso a beneficios reales para todos sus clientes, consolidándose como el aliado ideal para aprovechar al máximo El Buen Fin 2025.

LMCT