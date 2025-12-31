Anuario: “Nos falta ver la realidad mundial y ver nuestras ventajas como país”

El presidente entrante del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora Icaza, aseguró que la incertidumbre que se generó por los cambios constitucionales como la reforma al Poder Judicial, ya pasó, por lo que consideró que las empresas mexicanas deben tomar el ejemplo de las extranjeras y ubicarse en la realidad geopolítica mundial y ver que como país “tenemos ventajas competitivas”.

“Invierten en México, no para este sexenio, están pensando en 10, 20, 30 años para adelante. Me parece que eso es algo que nos hace falta a los mexicanos, estamos demasiado centrados en el corto plazo y a veces perdemos de vista estas oportunidades de largo plazo”, aseguró.

En entrevista con La Razón, el empresario sostuvo que la certeza jurídica es fundamental para que se genere certidumbre, confianza y por ende inversiones, y dado que la nacional es 10 veces mayor que la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED), es importante poner el foco en esos esfuerzos para lograr que haya confianza y “se dé la inversión”.

TE RECOMENDAMOS: El peso mexicano retrocedió Peso y bolsa ceden tras minutas de la Fed

Asimismo, mencionó que el sector privado también contempla acompañar al Gobierno de México en el proceso de revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) porque el objetivo es mantener un acuerdo que, en los hechos, ha permitido más desarrollo económico en el país. “Gracias al TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y luego el T-MEC hemos tenido un desarrollo económico importante para el país y por eso hay que mantener el tratado”.

Medina Mora también consideró que a pesar de que la economía en los últimos meses se ha desacelerado, “crece, aunque sea poquito” y sigue teniendo dinamismo; además, destacó que se encuentra en la posición 12 según los últimos datos del Fondo Monetario Internacional (FMI), por lo que es necesario que los empresarios mexicanos tengan confianza en asentar sus inversiones en el país.

¿CUÁL ES SU EXPECTATIVA SOBRE EL CRECIMIENTO EN 2025 Y HACIA EL FUTURO? Desde el punto de vista económico a veces nos quedamos nada más con el dato del crecimiento de la economía, que sabemos que ha sido bajo, entre 0.5 y 1.0 por ciento y lo que no vemos es que tenemos una economía muy dinámica, muy grande, la número 12 del mundo. Y que crece, aunque sea poquito.

Algo que tenemos que hacer es reactivar la inversión. A veces, digamos que los gobiernos tienen que elegir entre impulsar el crecimiento económico o la distribución de la riqueza.

Los últimos siete años ha sido la prioridad la distribución de la riqueza, creo que ha sido bueno para el país. Hoy se da la coyuntura de seguir con esas políticas públicas y programas sociales, pero reactivar la inversión y con eso lograr el crecimiento económico, está en las oportunidades.

Cuando vemos la cifra que acaba de salir de la Inversión Extranjera Directa a septiembre 41 mil millones de dólares, es un monto igual a todo el 2024, pero con una diferencia importante, que en 2024 sólo el 7.0 por ciento era inversión nueva, 93 por ciento era reinversión de utilidades.

En lo que va del 2025 es 15 por ciento de inversión nueva, 85 por ciento de reinversión de utilidades. ¡Qué bueno que las empresas que están en México reinviertan sus utilidades, pero todavía mejor que llegue inversión nueva! Estas empresas que están llegando con inversión nueva tiene una visión de largo plazo. Invierten en México no para este sexenio, están pensando en 10, 20, 30 años para adelante. Me parece que eso es algo que nos hace falta a los mexicanos, estamos demasiado centrados en el corto plazo y a veces perdemos de vista estas oportunidades de largo plazo.

Nos dicen: ‘México es el mejor país para invertir en América Latina’ y les preguntamos ¿Por qué? México tiene talento, infraestructura, comunicaciones, cultura empresarial y México está cerca del mercado más grande del mundo que es Estados Unidos. Tenemos una ubicación geográfica privilegiada que nos permite ser el socio comercial número uno de Estados Unidos, ya superamos a China y a Canadá. Eso habla de cómo está integrada la economía de México con esa nación, es una ventaja para el tratado.

¿CÓMO VE LA RENEGOCIACIÓN DEL T-MEC? Tenemos ese desafío. Hemos puesto dos objetivos: el diálogo y colaboración con el Gobierno para mantener el tratado, porque gracias al TLCAN y luego T-MEC hemos tenido un desarrollo económico importante para el país y por eso hay que mantenerlo.

El segundo objetivo, es que sabiendo que los aranceles llegaron para quedarse, debemos lograr negociar aranceles que sean menores a los de los demás países con los que competimos. Entonces, tenemos esa coyuntura de oportunidad que debemos aprovechar.

Y lo que nos toca en el sector empresarial es destrabar las variables que impiden que llegue más inversión.

Sabiendo que la inversión nacional es más de 10 veces mayor que la inversión extranjera, es donde nos vamos a concentrar, reactivar la inversión nacional, generar esa confianza para que se dé la inversión, sabiendo que hay tres variables que tenemos que trabajar para que no sean impedimento para la inversión: la certidumbre jurídica, la seguridad y la disponibilidad de energía.

LA NEGOCIACIÓN CON EU CON “CABEZA FRÍA” ¿HA SIDO UNA BUENA ESTRATEGIA? Creo que es una combinación, de la negociación que hace la Secretaría de Economía con el equipo del secretario Marcelo Ebrard, en esa negociación que ha sido de cada semana en donde hay cambios importantes por parte del gobierno de EU y con la serenidad de la Presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum ha sido fundamental, porque hemos visto como presidentes de otros países en lugar de tener esa cabeza fría y esa serenidad para dialogar y negociar se confrontan, y viene la reacción de EU subiendo los aranceles.

He estado en varios países de Latinoamérica y en todos me encuentro esa percepción de ¿cómo le hace la Presidenta Sheinbaum para mantener la calma y la serenidad cuando tiene que dialogar con el presidente Trump? Ha sido un activo importantísimo para el país, una excelente estrategia yo diría y que nos ha permitido tener buenas condiciones y todavía falta, estaremos en ese proceso de revisión-renegociación.

¿QUÉ NO LE PARECE DE ESTE GOBIERNO? El Gobierno plantea, digamos, objetivos, programas, políticas y lo que nos toca es observar cómo podemos mejorar cada uno de esos programas. Y eso tiene que ver en temas de salud, de educación, de seguridad, por ejemplo, seguridad.

Todos queremos un México con seguridad, justicia y paz. El gobierno ha planteado una estrategia que está dando resultados, de coordinación, de inteligencia, ¿qué es lo que podemos aportar como ciudadanía? Nos parece que hay ejemplos en donde los Observatorios Ciudadanos de Seguridad complementan esa estrategia.

¿LA IP VE UNA DIFERENCIA ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PASADA Y LA ACTUAL, EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD? Los resultados saltan a la vista. En un año se han incautado mil 150 narcolaboratorios, se han incautado más armas, más drogas, se han detenido más personas que en los años anteriores.

Y esto es algo que, por ejemplo, EU ha puesto el tema de seguridad, puso migración y fentanilo ligado a la seguridad y el tema comercial ligado a China. Entonces, en este tema de seguridad Estados Unidos valora lo que está haciendo México, todavía nos falta por avanzar.

El asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, nos hace ver que aún nos hace falta mucho para lograr ese México con seguridad, justicia y paz, pero tenemos que reconocer los avances. Y en esa parte, también desde la ciudadanía es importante la participación, por ejemplo, la denuncia en las extorsiones. Las cifras oficiales reconocen una disminución de muchos de los delitos, pero crecimiento de la extorsión. Lo ha reconocido la misma Presidenta Claudia Sheinbaum.

¿QUÉ NECESITAMOS HACER COMO CIUDADANOS? Denunciar. En la medida que se puedan descubrir cuáles son las maneras de actuar de los extorsionadores, ahí debemos trabajar en la prevención, principalmente.

En este país se denuncia una extorsión por hora, pero esa cifra es apenas el 4.0 por ciento de las extorsiones ¿qué quiere decir? quiere decir que hay una cifra negra de 96 por ciento. Entonces, allí es donde vemos que el Gobierno federal tiene que hacer su parte, pero nosotros también podemos complementar y con eso mejorar la situación, en este caso de seguridad.