Anuario: Plan México, un impulso para la inversión y el PIB

LA PRESIDENTA Sheinbaum el día de la presentación del Plan.

QUE EL GOBIERNO de México busque promover mayor inversión en conjunto con el sector privado, así como lo plantea el Plan México, ayudará al crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), pero es necesario contar con certeza jurídica.

Al inicio de este año, la Presidenta Claudia Sheinbaum, presentó el Plan México, una estrategia integral que busca, entre otras cosas, posicionar al país entre las 10 principales economías del mundo hacia 2030.

Ante esto, el sector empresarial señaló que la importancia de esta estrategia se explica a que opera como una política industrial, según señaló el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), Alejandro Malagón.

El representante de los industriales mencionó que la inversión “es el motor” del crecimiento del PIB y si se fortalece ayudará a que en los siguientes años se pueda tener un avance superior al 1.5 o 2.0 por ciento promedio que se ha tenido en los últimos años, “poder tener un crecimiento a lo mejor del 4.0 por ciento, que es lo que deberíamos tener”.

Detonar la inversión en el país es uno de los objetivos centrales del programa, ante ello, Malagón aseguró que el sector industria busca invertir, para generar y tener más empleo, “lo que quiere también es más certeza jurídica y seguir con el Plan México que para nosotros es una política industrial”.

En la presentación del Plan México, Claudia Sheinbaum aseguró que tras la incertidumbre que permeaba era necesaria una estrategia de este tipo.

EL TIP: EL PLAN México es una hoja de ruta para el desarrollo de México que busca una visión de futuro y que va más allá del sexenio actual.

“Nuestro país es una potencia y nuestro objetivo es disminuir la pobreza y desigualdades, pero que cada mexicano sepa que hay plan, que hay desarrollo...”, dijo.