Hacienda coloca tres bonos por 9 mmdd

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) colocó tres nuevos bonos de referencia por un monto total de 9 mil millones de dólares, los cuáles alcanzaron una demanda máxima de 30 mil millones de dólares y contaron con la participación de 279 inversionistas de todas las regiones del mundo.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó la primera colocación de México en los mercados financieros internacionales de capitales en 2026 aprovechando condiciones favorables de liquidez y la ventaja de ser uno de los primeros soberanos en emitir en el año”, indicó en un comunicado.

La dependencia informó que, con la colocación de estos bonos, el Gobierno de México pudo acceder al financiamiento en moneda extranjera para cubrir sus necesidades para este año , “lo que otorga mayor flexibilidad para evaluar ventanas de oportunidad y condiciones favorables de mercado durante el resto del año”.

Asimismo, destacó que los bonos de 30 y 12 años fueron los que tuvieron un menor cambio de precio desde 2019-2020, y ambos en 200 puntos base, lo que significa un mejor percepción del riesgo soberano del país en el largo plazo por parte de los inversionistas interesados, “aún en un entorno internacional complejo”.

Los bonos que se colocaron fueron uno a ocho años con una tasa de 5.625 por ciento por un monto de 3 mil millones de dólares; otro a 12 años, con una tasa cupón de 6.125 por ciento, por 4 mil millones de dólares; y un último de 30 años con una tasa de 6.75 por ciento, por 2 mil millones de dólares.

“Con esta emisión, México establece tres nuevos puntos de referencia líquidos en su curva soberana en dólares (8, 12 y 30 años), fortaleciendo la infraestructura del mercado de capitales y mejorando las condiciones de acceso al financiamiento para futuros emisores mexicanos tanto públicos como privados”, indicó la SCHP.

Y reafirmó su compromiso con el Plan Anual de Financiamiento 2026, también mantener la deuda pública en línea con los aprobado por el Congreso de la Unión y la continuidad “de una gestión fiscal responsable y prudente”.

