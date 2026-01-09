En octubre aumenta el déficit comercial de EU con México

En octubre del año pasado, el déficit comercial de Estados Unidos con México se ubicó en 18 mil 949.1 millones de dólares, un aumento de 15.36 por ciento respecto del mismo mes de 2024 y de 9.0 por ciento desde la cifra de septiembre, indicó la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Las importaciones se ubicaron en 48 mil 524.2 millones de dólares, lo que se tradujo en un incremento de 6.6 por ciento a tasa anual y 8.8 por ciento en la comparación mensual, cuando se situaron en 45 mil 483.3 millones de dólares y en 44 mil 578.4 millones de dólares, respectivamente.

El Dato: Las importaciones de máquinas, aparatos y material eléctrico desde China hacia EU, cayeron 30.9 mil mdd entre enero y octubre de 2025, a tasa anual.

Sobre las exportaciones que hizo hacia territorio mexicano, éstas se ubicaron en 29 mil 575.1 millones de dólares, un aumento de 1.7 por ciento respecto de octubre de 2024 cuando ascendieron a 29 mil 057.4 millones de dólares, pero un incremento a tasa mensual de 8.7 por ciento, luego de que en septiembre fueran 27 mil 196.3 millones de dólares.

Asimismo, entre enero y octubre de 2025, las importaciones totales que realizó Estados Unidos desde México ascendieron a 447 mil 997.5 millones de dólares, y las exportaciones se ubicaron en un valor de 283 mil 182.5 millones de pesos, lo que representó un comercio total de 731 mil 180 millones de dólares, pero también se tradujo en un déficit comercial de 164 mil 815 millones de dólares, es decir, compró más mercancías de las que vendió.

El aumento de las importaciones, en el acumulado de los primeros 10 meses del año pasado, ascendió a 23 mil 261.8 millones de dólares más que en el mismo periodo del 2024, cuando fueron 141 mil 553.2 millones de dólares, lo que representó que México se ganara el primer lugar desde donde más importa Estados Unidos.

El Tip: México está sustituyendo a China en las importaciones de los capítulos 84 y 85, relacionados con equipo de computo y eléctrico, una oportunidad para el nearshoring.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, las importaciones desde México hacia Estados Unidos se concentraron en los capítulos 84 que se refiere a reactores nucleares, calderas y máquinas, con un incremento de 35 mil 821.4 millones de dólares o 43.4 por ciento en su comparación anual; siguió el 85 sobre máquinas, aparatos y material eléctrico con 2 mil 759.69 millones de dólares o un avance de 3.28 por ciento, y el 71 sobre perlas naturales, cultivadas o piedras preciosas, con mil 707.89 millones de dólares o 36.8 por ciento.

“El alza del capítulo 84 se debe a la partida 8471 Máquinas automáticas de procesamiento de datos (equipo de cómputo) que muestra un crecimiento de 84.39 por ciento o 32 mil 745 millones de dólares en el acumulado del año, respecto al mismo periodo del año pasado”, añadió la analista.

Mientras que las importaciones que han registrado caídas han sido los capítulos 87 sobre vehículos automóviles, con una contracción de 9 mil 732.87 millones de dólares o 7.2 por ciento; 27 referente a combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación con una baja de 3 mil 957.5 millones de dólares o 28.8 por ciento; 07 de hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios, con mil 476.3 millones de dólares o 18.7 por ciento.

“Destacan los capítulos con altos aranceles como el 72 Hierro y acero que mostró una contracción de 636.08 millones de dólares o 18.40 por ciento y el 73 Artículos de hierro y acero que cayó mil 029.90 millones de dólares o 15.85 por ciento”, agregó.

Siller Pagaza señaló que la contracción de las exportaciones automotrices son una mala noticia para México; aunque la industria de equipo de cómputo mantiene un “gran impulso”.

Asimismo, destacó que con cifras originales entre enero y octubre de 2025, los principales socios comerciales de Estados Unidos fueron México con el 15.6 por ciento del comercio total; siguió Canadá, con 12.9 por ciento; China, 7.6 por ciento; Taiwán, 4.3 por ciento; y Alemania con 4.2 por ciento.

A pesar de que China ha perdido participación en el comercio total con Estados Unidos, Siller Pagaza indicó que la nación asiática sigue siendo superavitaria, es decir, sólo en los primeros 10 meses del año, el déficit estadounidense de la balanza se ubicó en 175 mil 412.6 millones de dólares, siguió México, y Vietnam con 145 mil 763 millones de dólares.

“No obstante, respecto al 2024, las importaciones desde China han caído en 26.7 por ciento. De hecho, el déficit con China representaba 24.5 por ciento del déficit total de Estados Unidos en 2024, muy por encima a lo observado en los primeros 10 meses del 2025, en el que solamente es el 16.6 por ciento”, agregó la analista.

Refirió que la caída del déficit tiene relación porque las importaciones desde China se han contraído, y representan, actualmente, sólo el 9.2 por ciento de las compras totales de Estados Unidos, “muy por debajo a lo observado en 2024” cuando eran el 13.43 por ciento, debido a la guerra comercial que inició Trump en su primer mandato y continuó con los aranceles a productos asiáticos desde 2025.

“China ha perdido 11.72 puntos porcentuales en la participación de las importaciones de EU desde 2016. Esto se debe a la guerra comercial iniciada en el primer mandato de Trump y a los altos aranceles que están actualmente en vigor a los productos de ese país”, indicó la analista.