Peso avanza a su mejor nivel desde junio del 2024

El 5 de junio de 2024, el peso alcanzó una cotización mínima de 17.4840 por dólar, para cerrar en 17.4930.

EL PESO MEXICANO se apreció ayer por novena jornada consecutiva y llegó a niveles de junio de 2024, mientras que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se aproximó a sus máximos históricos, aunque se dio en una sesión marcada por un bajo volumen de negocios debido al feriado estadounidense del natalicio de Martin Luther King Jr.

La moneda mexicana cerró la jornada con una apreciación de 0.27 por ciento o 4.8 centavos, y cotizó en 17.58 pesos por dólar, con un mínimo de 17.57 unidades y un máximo de 17.67 pesos por billete verde. El tipo de cambio finalizó la jornada en un nivel cercano al 5 de junio del 2024, cuando cotizó en 17.49 pesos por billete verde, de acuerdo con datos de Investing.com.

El Tip: Sobre la sesión de ayer en la BMV, Banco Base comentó que también hubo ganancias para Grupo México con 2.90%; Becle, 2.26%, e Industrias Peñoles, 1.84%.

“El dólar se debilitó tras la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles del 10 por ciento a 8 países europeos a partir de febrero, con el objetivo de presionar para lograr la adquisición de Groenlandia. Cabe recordar que en 2025 la debilidad del dólar se debió en parte al proteccionismo comercial de Estados Unidos”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

No obstante, a mediados de la sesión, el peso mexicano también llegó a debilitarse momentáneamente un 0.31 por ciento a 17.6658 unidades.

“El soporte clave de los 17.50 se ve sólido hoy, pero la verdadera prueba vendrá con el regreso de la liquidez estadounidense mañana”, dijo Felipe Mendoza, director ejecutivo de la gestora de inversiones IMB Capital Quants.

Por su parte, el S&P BMV IPC cerró a la sesión con una ganancia de 0.49 por ciento o 326.71 puntos, para ubicarse en 67 mil 467.82 unidades y osciló cerca de su récord máximo de 67 mil 656.97 unidades que alcanzó la semana pasada.

“La sesión se caracterizó por un bajo volumen de operaciones, debido a que los mercados en EU permanecieron cerrados, mostrando un volumen de 81.20 por ciento por debajo del promedio de los últimos 100 días”, añadió Siller Pagaza.