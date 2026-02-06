Habrá diálogo con Japón y Canadá sobre minerales: SE

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, en una imagen de archivo.

Después de la firma del plan de acción sobre minerales críticos entre México y Estados Unidos; nuestro país tiene 60 días para presentar alternativas respecto al tema, periodo en el que además se reunirá con otros países para mantener un diálogo similar, afirmó Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Economía (SE).

En un video en su cuenta de X, el titular de la dependencia recordó que se va a intercambiar información sobre el tema y se dialogará con Estados Unidos para que en este proceso se continúe respetando la ley y la Constitución.

“Vamos a intercambiar información, vamos a dialogar siempre con respeto a nuestras leyes, a nuestra Constitución, cuidando la soberanía de México y todo lo que hagamos, y tendremos un diálogo muy similar con otros países del mundo en estos próximos 60 días”, dijo.

60 días tiene México para presentar alternativas sobre minerales

Explicó que para México, países como Japón y Canadá son socios relevantes, por lo que se espera la llegada de una delegación de canadienses en los próximos días, con quienes propondrán reuniones y posteriormente con personal de Japón y de Europa para tratar los mismos temas que con Estados Unidos.

“¿Cuál es la instrucción que tengo? Que México, en este nuevo ordenamiento, tendrá un acuerdo multilateral de minerales críticos, que estemos participando, porque como decía el primer ministro de Canadá, ‘si no estás en la mesa participando, estás en el menú y nosotros estamos en la mesa’”, concluyó el funcionario federal.