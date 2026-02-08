Comisión Nacional de Seguros y Finanzas sufre ‘incidente de seguridad’; advierte acciones legales

La Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (CNSF) informó que sufrió un “incidente de seguridad” por el que se filtró información, si bien destacó que la mayoría de los datos expuestos ya eran de carácter público.

A través de una breve tarjeta informativa, la CNSF informó que los hechos ocurrieron el pasado 30 de enero, y que se trató de un “incidente de seguridad de la información”, después del cual inmediatamente se activaron los protocolos de respuesta a incidentes.

Sin embargo, la Comisión advirtió que, resultado de este incidente, sí se filtró información sobre cédulas de intermediarios. No obstante, detalló que la mayoría de la información filtrada ya era pública.

La CNSF informó que estos hechos siguen bajo investigación, y advirtió que llevará a cabo las acciones legales correspondientes.

La CNSF llevará a cabo las acciones legales correspondientes ante las autoridades competentes en materia de hechos constitutivos de delitos de esta naturaleza Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (CNSF)



En la tarjeta informativa, aclaró que el incidente de seguridad no afecta el proceso de expedición de nuevas cédulas, y que se continúan atendiendo las gestiones para esta causa.

Al momento se continúan atendiendo las gestiones para revisión, autorización y emisión de nuevas cédulas. En cuanto a las cédulas vigentes se otorgará una ampliación de su vigencia hasta el día 28 del presente Comisión Nacional de Seguros y Finanzas (CNSF)



Finalmente, la Comisión reiteró su compromiso con “la seguridad de la información y transparencia en la rendición de cuentas”.

¿Qué es la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas?

La Comisión Nacional de Seguros y Finanzas es una autoridad dentro de la Secretaría de Hacienda que, entre otros puntos, se dedica a supervisar y regular las aseguradoras y afianzadoras en México.

Es decir, empresas que ofrecen seguros, como GNP, AXA, MetLife, entre otras, son vigiladas por esta Comisión.

Entre sus principales acciones se encuentran:

Vigilar la solvencia : Se asegura de que las aseguradoras tengan dinero suficiente para pagarte si tienes un choque, una enfermedad o un siniestro

Regular el mercado : Pone las reglas de cómo deben operar estas empresas

Autorizar a los expertos: Decide quién tiene el conocimiento técnico para vender seguros y fianzas

En resumen, se encarga de regular la legalidad y operación de estas empresas, a diferencia de la Condusef, que es quien atiende las quejas en su servicio.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am