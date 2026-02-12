Tren Maya lanza promoción 2x1 por el Día del Amor y la Amistad.

Como parte de su estrategia de promoción y posicionamiento institucional, Tren Maya realiza el lanzamiento de la activación denominada “Amor a Primera Vía” en la Plaza Grande de Mérida, Yucatán, los días 12 y 13 de febrero, en el marco de la conmemoración del Día del Amor y la Amistad.
Durante la jornada, se ofrece una promoción 2x1 en la adquisición de boletos para quienes realicen su compra en el stand oficial instalado en la Plaza Grande y en las taquillas de estación. Asimismo, se informa que este descuento permanecerá vigente durante todo el mes de febrero en las taquillas oficiales de Tren Maya, conforme a los términos y condiciones establecidos por la empresa.
La activación contempla actividades de interacción con el público, entrega de materiales promocionales y un espacio destinado a la toma de fotografías conmemorativas, incluyendo la participación de personas usuarias acompañadas de sus mascotas, bajo lineamientos previamente definidos.
Con estas acciones, Tren Maya fortalece su cercanía con la ciudadanía, incentiva el uso del servicio ferroviario y contribuye a la promoción turística y económica del sureste mexicano, consolidándose como una alternativa de movilidad segura, accesible y de calidad.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
JVR