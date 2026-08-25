Financiamiento de la infraestructura es el reto del país: SHCP

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, sostuvo que la infraestructura es necesaria para lograr el desarrollo del país, y desde décadas atrás se tuvo una cartera de proyectos, pero no había recursos para construirlos; en cambio, hoy México ya tiene ahorro interno, pero se tienen que encontrar los mecanismos para lograr que haya financiamiento para la infraestructura.

“La infraestructura hay que financiarla, el financiamiento y los sistemas de inversión en infraestructura nos han ocupado como país desde hace tiempo. Hace algunas décadas, teníamos proyectos en la planeación, pero no teníamos el suficiente ahorro interno. Ahora tenemos ahorro interno y tenemos que encontrar las formas para que ese ahorro interno aterrice en el financiamiento de infraestructura. Ese es el gran reto permanente de nuestra economía”, destacó durante la inauguración del Foro Inversión en Infraestructura como Detonador de Crecimiento.

Al hablar de infraestructura se debe incluir al sector público y al privado, porque gracias a este tipo de asociaciones se logra una visión conjunta del futuro, indicó.

El Gobierno de México, como una forma de contribuir al desarrollo de infraestructura, hizo un “esfuerzo histórico” que incluye inversión pública y mixta y que entre 2026 y 2030 se destinarán 5.6 billones de pesos en sectores estratégicos como energía, ferrocarriles, puertos, agua, salud, educación, aeropuertos, y carreteras.

Con el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, tan sólo este año se destinarán 722 mil millones de pesos adicionales a lo ya presupuestado para energía, trenes, carreteras, puertos, salud, agua, educación y aeropuertos. pic.twitter.com/XeD89FchuP — Hacienda (@Hacienda_Mexico) August 16, 2026

“Buscamos que la inversión no se concentre únicamente en las regiones tradicionalmente favorecidas. El Plan de Polos de Desarrollo para el Bienestar ubica por el momento 14 polos de desarrollo distribuidos a lo largo de la hidrografía del país para que contribuya también a producir las desigualdades regionales, generar empleos y fortalecer las capacidades productivas locales”, indicó.

Amador Zamora exhortó al sector privado a trabajar conjuntamente para que los proyectos de infraestructura se hagan realidad, “que el capital encuentre oportunidades para que más empresas mexicanas participen en las cadenas de proveedores y para que cada proyecto de infraestructura tenga un impacto tangible en la vida de las mexicanas y de los mexicanos”, puntualizó.

Por su parte, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva Medina, dijo en su participación, que el desde la dependencia que encabeza se están invirtiendo “cifras históricas”, en especial con el Plan de inversión para el Desarrollo con Bienestar 2026-2030, y que sólo en este año se aumentó la inversión extranjera en 722 mil millones de pesos.

Destacó que, cuando termine la administración de este gobierno, se habrán construido cinco mil 550 kilómetros de carreteras y autopistas, 619 puentes y distribuidores viales, tres mil kilómetros de nuevas vías férreas y la modernización y ampliación de 62 aeropuertos que habrán generado alrededor de cuatro millones de empleos, pero en conjunto con el sector privado, a través de las inversiones mixtas y privadas.

A su vez, José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), destacó que es necesario que haya infraestructura, financiamiento y regulación que dé certidumbre al sector privado.

Acotó que el desarrollo de la infraestructura nacional requiere garantizar el mantenimiento de las obras, un financiamiento viable desde la banca de desarrollo como Banobras y la SHCP, pero también un marco regulatorio claro que otorgue certidumbre a los inversionistas; y que sólo mediante la colaboración conjunta se logrará transformar las oportunidades de inversión en proyectos concretos.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, en compañía del secretario de @Hacienda_Mexico, Édgar Amador Zamora y del presidente del @cceoficialmx, José Medina Mora Icaza, participó en la inauguración del foro “Inversión en Infraestructura… pic.twitter.com/GPelZKIbE4 — SICT México (@SICTmx) August 24, 2026

Te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT