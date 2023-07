ACE cierra el servicio de transmisión ilegal más grande de América Latina

La Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento (ACE), la coalición líder en la lucha mundial contra la piratería, cerró el servicio de transmisión ilegal más notorio de América Latina, Cuevana3. El cierre se llevó al cabo después de que ACE identificó al operador en el distrito de Piura en Perú.

Cuevana3, anteriormente conocida como cuevana3.io, era el servicio de transmisión de piratería en español más grande en la región de LATAM y ocupó el primer lugar en tráfico de sitios web durante los últimos cuatro años, según la empresa de análisis de datos SimilarWeb. Cuevana ganó notoriedad como marca de piratería en línea, generando numerosas operaciones de imitación. Su red de más de 20 dominios atrajo más de 800 millones de visitas en dos años y puso a disposición en múltiples formatos una enorme biblioteca de contenido infractor de películas y televisión.

“El transmisor de piratería en español más grande de América Latina ya no existe, gracias a un esfuerzo global incansable que involucró a las autoridades policiales y judiciales en varios países de LATAM y los equipos globales de ACE en LATAM y otras partes del mundo,” dijo Jan van Voorn, Vicepresidente Ejecutivo y Director Ejecutivo de Protección de Contenido Global de la Motion Picture Association y Jefe de ACE. “En el último año y medio, también eliminamos varios otros servicios ilegales de alto perfil en LATAM, lo que envía un mensaje claro a los operadores de piratería en la región y en todo el mundo de que nos estamos acercando.”

Todos los dominios de Cuevana3 se transferirán a ACE y serán redirigidos a la página “Watch Legally” del sitio web de ACE.

Acerca de la Alianza para la Creatividad y el Entretenimiento

La Alliance for Creativity and Entertainment (ACE) es la coalición líder mundial dedicada a proteger el dinámico mercado legal y reducir la piratería digital. Impulsado por un enfoque integral para abordar la piratería a través de referencias criminales, litigios civiles y operaciones de cese y desistimiento, ACE ha logrado muchas acciones de cumplimiento global exitosas contra los servicios de transmisión ilegal y las fuentes de contenido no autorizado y sus operadores. Basándose en la experiencia y los recursos colectivos de más de 50 empresas de medios y entretenimiento de todo el mundo y reforzado por las operaciones de protección de contenido de Motion Picture Association, ACE protege la creatividad y la innovación que impulsan el crecimiento global de las principales industrias de derechos de autor y entretenimiento.

Los miembros actuales de la junta directiva de ACE son Amazon, Apple TV+, NBCUniversal, Netflix Studios LLC, Sony Pictures Entertainment, Paramount, Walt Disney Studios Motion Pictures y Warner Bros. Charles Rivkin es presidente y director ejecutivo de Motion Picture Association y presidente de ACE .

