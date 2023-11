¿Quieres aceite de oliva bueno y barato? Aquí lo venden a un super precio

Un aderezo para las ensaladas, un ingrediente para las salsas, en el simple cocinar del día a día. El aceite de oliva no es tan recurrente en las cocinas de todo México y aunque muchos lo recomiendan para que no dañe la salud, los precios definitivamente no ayudan a que su consumo sea mucho mayor.

Sin embargo, hay un lugar en donde se oferta a un buen precio, tanto que puedes hacerte de varias unidades para que tengas en tu despensa. Además, esta marca de aceite tiene un plus: está avalado por la Procuraduría Federal del Consumidor.

Venden aceite de oliva a un super precio

La Profeco revisó distintas marcas de aceites de uso doméstico, entre ellos, varios de aceite de oliva. Analizó que la información en la etiqueta fuera verdadera, así como el cumplimiento del contenido neto de la botella de aceite.

La mejor marca de aceite de oliva calificada como excelente por Profeco es San Lucas, el cual se vende en Chedraui por un super precio de 186 pesos el litro. El aceite es de origen español y es 100 por ciento puro de oliva.

En la descripción de Chedraui, este aceite de oliva San Lucas, beneficia a la salud, contiene ácido linoleico y también alto contenido oleico, algo que termina beneficiando a la salud.

Aceite de oliva San Lucas. Especial

¿Para qué sirve el aceite de oliva?

Eleva los niveles de colesterol HDL (bueno)

Disminuye el colesterol LDL-c (colesterol malo)

Beneficia el control de la hipertensión arterial

Reduce la aparición de trombosis y previene la aparición de diabetes

El empleo de aceite de oliva en la cocina es fundamental aunque sí es caro usarlo. Puedes utilizarlo como aderezo de ensaladas y guisos, hasta para freír papas. En este último caso, los nutriólogos recomiendan su uso por encima de cualquier otro aceite vegetal, ya que a altas temperaturas sigue manteniendo sus propiedades. Sabemos que es caro, pero si puedes incluso usar en algunas cosas el aceite de maíz y en otras el de oliva para equilibrar el consumo, es lo más óptimo.