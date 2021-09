Acero, golpe a creación de parques industriales

De continuar el encarecimiento de insumos básicos en el sector de la construcción, como el acero, será inevitable incrementar los costos al consumidor final, pues no será rentable absorber las pérdidas, manifestó Ricardo Medina, CEO y fundador de Grupo CCIMA, firma especializada en la comercialización de naves industriales y terrenos habitacionales.

En entrevista, el empresario expresó que han detectado un aumento de hasta 42 por ciento en el precio del acero en los últimos meses. Esta situación les causó un fuerte impacto, porque 50 por ciento del material que utilizan para la construcción de naves industrial es este material.

“Si se incrementa el acero es claro que el costo director de desarrollo se incrementa. La buena noticia es que no hemos aumentado los precios a la fecha, porque no es el mejor momento para hacerlo. Estamos absorbiendo esas pérdidas, pero ya no hay tanto margen para hacerlo. No vamos a poder soportar mucho más. De ser el caso, vamos a incrementar de forma proporcional y que sea lo menos grave posible”, previó.

Datos de Investing refieren que el precio de los futuros del acero se han moderado desde inicios de este mes, luego del repunte que presentó a partir de marzo pasado. En seis meses pasó de mil 343 dólares por tonelada a mil 945 dólares.

Por otro lado, Ricardo Medina destacó que para enfrentar la pandemia de Covid-19 optaron por modificar su portafolio de ofertas; es decir, los hicieron más accesibles, con un mayor anticipo de pago y créditos a más largo plazo. Por ejemplo, inicialmente sólo ofrecían naves industriales de 500 metros, pero ahora cuentan con algunas de 250 hasta 600 mil; en el rubro habitacional dieron hasta 15 años para pagar.

Gracias a esta estrategia, anotó, siguen en el mercado de la construcción. “Por la pandemia dejaron de funcionar varias desarrolladoras similares a nosotros, otros bajaron su producción”.