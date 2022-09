¿Cómo afecta la inflación a los créditos con los que cuentas?

Esta semana el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dará a conocer la tasa de la inflación del cierre de agosto, la cual, de acuerdo con analistas se ubicará de nueva cuenta en el nivel más alto al menos de los últimos 20 años .

Ante esto, el Banco de México (Banxico) ha subido y seguramente seguirá incrementando su tasa de interés referencial con el objeto de contener la inflación.

Pero ¿sabes si esa decisión afectará tus finanzas?; pues en un análisis, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) trata de explicar esta información para que tomes la mejor decisión.

¿Por qué el Banco de México aumentó la tasa de interés?

Una de las funciones de los Bancos Centrales del mundo, incluyendo a Banxico, es mantener la estabilidad de la inflación , así como tratar de controlarla en caso de que tienda a aumentar. Para lograrlo, una de las estrategias es subir la tasa de interés de referencia, esto tiene como finalidad encarecer el costo del dinero para reducir el consumo interno, en otras palabras, se busca que las personas disminuyan su consumo y gastos para poder frenar el alza de los precios.

Actualmente, gran parte del mundo vive un aumento inflacionario muy preocupante, esto debido a algunos factores como el rompimiento de las cadenas de suministro, que ha provocado que la oferta de productos y materia prima se encuentre limitada. Otro de los factores se debe a los conflictos políticos o armados entre algunas naciones, lo cual hace que los mercados y las economías entren en incertidumbre.

Es por esta razón que Banxico tomó la decisión de subir la tasa de interés de referencia, con un incremento de 75 puntos base (0.75) por primera vez en la his- toria nacional, buscando reducir la inflación y ubicarla en 3.0 por ciento.

Además, con esta acción, también pretende proteger y mantener el poder adquisitivo de las familias mexicanas.

¿Cómo afecta los créditos?

Si bien aumentar la tasa de interés tiene buenos motivos, esta decisión también tiene repercusiones en algunos créditos , ya que los Bancos utilizan la tasa de referencia para determinar el costo al prestar dinero, es decir, esto determina los intereses que los bancos cobran por los créditos que otorga a sus clientes.

No obstante, lo anterior no aplica para todos los créditos, ya que en el mercado existen dos grandes rubros de este producto. Los primeros son los patrimoniales les (por ejemplo, las hipotecas y los créditos de auto), donde una de sus características es que tienen una tasa fija, es decir, la tasa de interés no puede incrementar, aún con el aumento realizado por Banxico, debido a que la tasa quedó fijada durante toda la vigencia del préstamo.

En el segundo rubro se encuentran los créditos de nómina o personales, créditos para las empresas y las tarjetas de crédito, los cuales tienen en común el manejo de una tasa de interés variable, este es un valor que se encuentra respaldado con la tasa de referencia establecida por Banxico, por lo que cualquier modificación tiene un impacto en la tasa de estos productos financieros.

Es así que aquellos usuarios que no son totaleros, es decir, que no pagan el total de la deuda calculada por mes, de su tarjeta de crédito, pagarán intereses más altos sobre el saldo insoluto. Y es que, de acuerdo con el Banco de México, el 40.7% de las personas con tarjetas de crédito recurren al pago mínimo o realizan pagos menores del total de su deuda, por lo que sus Bancos les terminan cobrando intereses .

AQUÍ ALGUNOS CONSEJOS

Consejos para hacer buen uso del crédito en época de inflación:

Si cuentas con un crédito, te recomendamos revisar los términos o condiciones actuales, esto te ayudará a prevenir y contemplar cuánto terminarás pagando.

En caso de contar con una tarjeta de crédito es muy importante que la uses de forma responsable. Evalua tu capacidad de pago y endeudamiento; haz compras a meses sin intereses y sé “totalero” o al menos pagar más del mínimo.

Si está en tus posibilidades, comienza a invertir en instrumentos de deuda; es la forma de proteger a tu dinero para que este no pierda valor. Puedes invertir en Certificados de la Tesorería de la Federación (Cetes) o Pagares con Rendimiento Liquidable al Vencimiento (PRLV).

Si vas a adquirir un crédito, compara los que ofrecen las instituciones financieras y adquie- re el que más te convenga. Para ello puedes apoyarte en nuestro sitio Revisa, Compara, Decide, en el link https://www.condusef. gob.mx/?p=revisa-compara- decide

FBPT