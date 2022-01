América Móvil defiende su entrada a la TV de paga

El presidente del Consejo de Administración de América Móvil, Carlos Slim Domit, aseguró que el ingreso de la telefónica al mercado de televisión de paga a través de Claro TV no implica ningún riesgo para la sana competencia en el mercado; por lo que aseguró que existen condiciones para que con su participación, se ofrezca un beneficio al consumidor final.

En conferencia de prensa, Slim Domit afirmó que el beneficio de participar en este mercado —si el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) da su autorización, prevista para este miércoles— también se extendería a las inversiones, pues asegura, se buscaría colocar 8 mil millones de pesos adicionales a las que realiza Telcel y Telmex.

Con ello, dijo, América Móvil elevaría a 33 por ciento su expectativa de inversión en comparación con 2018, en el momento en el buscaba invertir 6 mil 029 millones de pesos, cuando solicitó al Gobierno federal la concesión para Claro TV.

Los 8 mil millones de pesos estarían dirigidos a expandir fibra óptica con visión de inclusión social, al ofrecer el servicio a zonas alejadas y marginadas y aclaró que esta tecnología también estaría disponible para cualquier competidor.

Gráfico

“Habría inversión en tecnología de fibra óptica de alta velocidad; traerá cobertura y extenderá el mercado a otros oferentes. Habrá equilibrio. La última decisión la tiene el IFT”, subrayó.

De la misma manera aseguró que la intención e insistencia de América Móvil de participar en el mercado de la televisión de paga, a través de la convergencia, de ninguna manera viola el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Quién crea que se viola el T-MEC, o no ha leído el tratado o no tiene toda la información completa. El tratado es muy claro, promueve la inversión, la cobertura, la competencia con bases equitativas, trato no discriminatorio y eso es lo que básicamente se estaría logrando”, explicó Slim Domit.

Según información de Reuters publicada el lunes, Estados Unidos expresó su preocupación a México sobre las implicaciones para la competencia si hoy el IFT otorga a América Móvil la concesión para la televisión de paga.

“Lo único que sucederá con un nuevo participante en el mercado es que habrá mayor inversión en tecnología de última generación con fibra óptica de alta velocidad, lo que conlleva a una mayor cobertura en zonas alejadas; con ello se expande el mercado para todos los oferentes y el usuario final tendrá beneficios al obtener menores precios”, aseguró el empresario.

El dato: América Móvil tiene una participación de mercado del 70.0% en servicios de Internet móvil y más del 62.0% en servicios de telefonía móvil, según datos del IFT.

AT&T habría impulsado descontento de gobierno de EU

El presidente del Consejo de Administración de Amércia Móvil consideró que AT&T infundió las preocupaciones planteadas por la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR), pese a que en materia de telefonía fija no le ha interesado participar, ni tampoco en TV de paga.

Recordó que AT&T fue socio de América Móvil por 25 años y durante ese tiempo apoyaba la no preponderancia y el acceso a la convergencia, “tenía claro que la competencia era importante y prefirió ser nuestro competidor a ser nuestro socio, por lo que vendió sus acciones”.

No obstante, el empresario manifestó su apertura al diálogo con la Representación Comercial de Estados Unidos con la finalidad de aclarar que el ingreso de la telefónica al mercado de televisión de paga a través de Claro TV “no implica ningún riesgo para la sana competencia en el mercado”.

“Iremos a buscarlos. Estamos buscando reunirnos con funcionarios de Estados Unidos para aclarar esa desinformación que tienen. El tema de la convergencia es una decisión fundamental y trascendente para México, porque garantiza la conectividad y creemos que la decisión debe tomarse sin presiones de tiempo.

“Les iremos a platicar nuestros argumentos para que se les vaya la preocupación”, expuso el empresario desde el Museo Soumaya.

Slim Domit estuvo acompañado del director de América Móvil, Daniel Hajj, del director jurídico, Alejandro Cantú, y del jefe de la División Internacional de América Móvil, Oscar Von Hauske Solís.

Los directivos aseguraron que actualmente las inversiones en el mercado de la televisión de paga son pocas, pero el costo en el precio final al consumidor va en constante aumento.

Subrayaron que un posible ingreso de Claro TV al mercado aumentaría la competencia en un sector donde participan Megacable, Dish, Totalplay y Grupo Televisa.

Cantú refirió que el mercado de la TV de paga en México tiene alta concentración, toda vez que un solo operador tiene más de 64 por ciento de participación y además aumentan tarifas cada año.

Daniel Hajj destacó que en 24 países donde opera la compañía prestan el servicio de televisión de paga, por lo que no estarían empezando desde cero.