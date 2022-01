HSBC no descarta la posibilidad de adquirir Banamex

El director y presidente del grupo financiero HSBC, Jorge Arce, aseguró que Banamex es una franquicia muy valiosa, por lo que la institución a su cargo no ha descartado analizar la adquisición de la firma.

En conferencia para presentar “Mujeres al Mundo”, un programa que busca impulsar a las mujeres empresarias y emprendedoras del país, el directivo señaló que HSBC aún se encuentra analizando si existe un real estratégico, pero mencionó que el atractivo de la compañía hace que no solo este banco tenga interés por una posible adquisición.

Todavía estamos viendo la oportunidad, si hay un real estratégico en el banco, todo mundo lo estamos analizando sin duda, eso no quiere decir que vamos a participar o que vayamos a presentar una postura de compra, pero no hay banquero en México que no esté pensando en cuánto vale o cómo se puede integrar