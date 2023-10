Anticipan más retiros por desempleo

La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) anticipó que continuará utilizándose el apoyo de retiros por desempleo, a pesar de los niveles récord que están registrándose en los afiliados al IMSS, que a septiembre superaron -por primera vez- los 22 millones.

El presidente de la Amafore, Guillermo Zamarripa, comentó que los datos del IMSS dan un número neto de creación de empleos, pero no especifica cuantos son dados de alta y cuántos perdieron sus puestos de trabajo, entre quienes están los que recurren al retiro por desempleo en las Afores. Así, dijo, el dato total de empleo del IMSS “puede ser medio engañoso”, porque el apoyo por retiro por desempleo depende de que una gente pierda el trabajo, por lo cual los datos que da el organismo no deben entenderse como que no hay gente saliendo del mercado formal.

“Los retiros por desempleo son una facilidad del sistema, es como un apoyo, esa opción va a seguir, es algo con lo que el sistema tiene que aprender a vivir”, agregó en rueda de prensa para anunciar que el 23 y 24 de octubre se realizará el Encuentro Amafore 2023, la convención anual del gremio de las Afores.

No obstante, recordó que cuando hacen retiros por desempleo de su Afore se les restan semanas de cotización ante el IMSS en caso de que no repongan estos recursos, lo cual los aleja de alcanzar una pensión mínima garantizada.