Con aumento al salario mínimo 2024, esto deben pagarte días festivos y horas extras 

A partir del 1 de enero de 2024, el salario mínimo de millones de trabajadores en México aumentará en 20 por ciento y con ello el pago de las horas extras y los días feriados.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Salario Mínimos, el salario de los mexicanos pasará de los 6 mil 223 pesos mensuales a los 7 mil 508 pesos al mes. Mientras que, para las zonas fronterizas de los estados del norte del país, donde actualmente el sueldo mínimo de una persona con trabajo formal es de 9 mil 373 pesos, subirá a los 11 mil 403 por mes.

¿Cuánto pagarán los días feriados de 2024 con el aumento al salario?

Aunado a esto, prestaciones como el aguinaldo y la prima vacacional también tendrán un incremento, pero ¿Y los días festivos? Conforme a lo que establece la Ley Federal del Trabajo: "Los trabajadores quedarán obligados a prestar los servicios y tendrán derecho a que se les pague, independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado".

Con esto, si en 2024 tu jefe te hace trabajar en un día festivo como el 1 de enero o el 16 de septiembre, deberán pagarte el doble de lo que te paga en un día normal. Actualmente el salario diario es de 207 pesos, pero el próximo año subirá a los 248. 93 pesos en lo general y 374.89 pesos en zonas fronterizas de los estados del norte. En total, por un día feriado deberán darte un sueldo de 497 pesos.

¿Y por las horas extras?

Por otra parte, si tu patrona o patrón te hace trabajar horas extras a las estipuladas en tu jornada laboral, también deberá darte un pago extra por este servicio.

Según el artículo 58 de la Ley Federal del Trabajo, la jornada de trabajo se define como el período en el cual el trabajador se encuentra a disposición del empleador para desempeñar sus funciones. La duración de esta jornada no debe exceder las 8 horas diarias.

No obstante, el artículo 66 permite que un trabajador pueda hacer hasta 3 horas adicionales a su jornada laboral por circunstancias extraordinarias, siempre y cuando no exceda este tiempo y no ni se repita más de 3 veces en una semana.

Si excede este tiempo y los días permitidos o no se realiza por circunstancias extraordinarias, se consideran horas extras de trabajo, las cuales deben ser pagadas. Conforme a lo estipulado por el artículo 67 de la ley laboral, las horas extras deben pagarse con un 100% adicional al salario correspondiente a las horas de la jornada habitual.

Para calcular el pago de horas extras se debe dividir tu salario diario entre tu jornada normal y ese resultado multiplicarlo por el número de horas extras trabajadas. Por ejemplo, si se tiene un sueldo de 50 pesos por hora y se realiza una hora extra, la remuneración por esa hora adicional sería de 100 pesos.

