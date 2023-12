Banco Base ve menos obra en próximo sexenio

El próximo sexenio será “gris” en materia de crecimiento económico e iniciará con una leve recesión en 2025, ya que se prevé un desplome de la inversión en las grandes obras de infraestructura que está impulsando el Gobierno actual, advirtió Grupo Financiero Base.

La directora de Análisis Económico-Financiero de Base, Gabriela Siller, estimó que la economía crecerá 3.5 por ciento en 2023 y entre 2.5 y 3.0 por ciento en 2024, impulsada por el “súper déficit” aprobado para continuar las obras de infraestructura insignia de este Gobierno.

Sin embargo, gane quien gane la Presidencia, el primer año crecerá entre 0.8 y 1.0 por ciento, ya que se anticipan dos trimestres de contracción, lo que se traducirá en una leve recesión económica.

Explicó que en el próximo sexenio ya no habrá espacio fiscal para continuar grandes obras de infraestructura. “Será un sexenio gris porque no van a tener espacio, si quieren seguir ayudando a Pemex, si siguen con las transferencias y aumentando los montos para esas transferencias, no queda espacio para grandes obras de infraestructura y, entonces, va a ser un sexenio contradictorio, gris en término de crecimiento económico”.

Por su parte, el director general de Santander México, Felipe García Ascencio, afirmó que México será otra vez “la sorpresa” en 2024, debido a la oportunidad que representa el nearshoring.

“El Mexico moment del que se habla, ojalá dure tanto como se pueda; para ello necesitamos, tanto el sector privado como el sector público, asegurarnos que acompañamos toda esta inversión con infraestructura, con educación, salud y demás, para que se abran las oportunidades y la gente quiera seguir invirtiendo en México”, dijo en reunión con medios.

El economista en jefe de JP Morgan para México y Centroamérica, Gabriel Lozano, dijo que si bien la economía mexicana ha tenido un crecimiento bastante sólido y el nearshoring será clave hacia el futuro, el potencial podría ser mayor.

Afirmó que hay confianza entre los inversionistas sobre la continuidad que se le dará a la política económica en caso de que Morena gane la Presidencia en 2024. “Hay optimismo respecto de que haya continuidad en el contexto de que ya se entiende cómo funciona la economía en el contexto del mandato de Morena”.

A su vez, el economista en jefe de BBVA México, Carlos Serrano, elevó su estimación de crecimiento para 2023, de 3.2 a 3.4 por ciento, y para 2024 de 2.6 a 2.9 por ciento, ante el mayor dinamismo en el consumo privado, el nearshoring y las grandes obras de este Gobierno.