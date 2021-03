BMV, sin volatilidad por reforma eléctrica o elecciones

El director general de la Bolsa Mexicana de Valores, José-Oriol Bosch, destacó que ni la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica ni las próximas elecciones intermedias del 6 de junio próximo han generado volatilidad en el mercado accionario nacional.

“En el mercado no hemos visto volatilidad, hasta ahora no hemos visto ninguna volatilidad en los mercados, es algo que está en proceso, hay toda una serie de discusiones, evaluaciones y demás, hay que ver en qué termina en esto, pero hasta ahora no hemos visto volatilidad”, precisó.

En conferencia de prensa virtual con motivo del listado del Exchange Trade Fund (ETF) InGenius por parte de Quanta Shares by Intercam, apuntó que en cualquier parte del mundo las elecciones pueden generar volatilidad en los mercados, pero eso no necesariamente es malo, ya incluso puede aprovecharse.

Confió en que empiece a llenarse el vacío de colación de emisoras en el mercado accionario mexicano y se reactive, ya que “sí sabemos que hay algunas que todavía no están del lado público, algunas empresas que pudieran estar saliendo potencialmente en los siguientes meses”.

Hay que ver, dijo el director general de la BMV, si las elecciones intermedias del 6 de julio pudieran o no generar un poco de volatilidad, puede ser incluso que los bancos de inversión y asesores que consideren que pasando estos comicios sería un mejor entorno para llevar a cabo colocaciones.

Sobre las tasas de interés, comentó que México están en niveles de 4 por ciento, lo que significa 325 puntos base de lo que se ubicaban a principios del año pasado, lo que puede ser un escenario muy interesante para emisores, ya que siguen siendo muy atractivas comparadas con otros países.

“Creo que el mercado que se frenó por la aversión al riesgo y la volatilidad local y global del año pasado se está reactivando y esperemos que siga así y empecemos a ver mucha más actividad en colocaciones de los diferentes productos”, añadió Bosch.

Durante la videoconferencia, se presentó un nuevo producto de inversión en el mercado de valores mexicano a través del listado del Exchange Trade Fund (ETF) InGenius, el cual replica el desempeño del índice S&P/BMV Ingenius Index, un innovador índice desarrollado en México y lanzado en 2019 que está compuesto por las compañías más grandes e importantes de tecnología e internet, está disponible para los inversionistas locales.

El producto indexado creado por Quanta Shares cotiza bajo la clave de pizarra “GENIUS21”. A través de este ETF, los inversionistas mexicanos pueden acceder a un portafolio de 12 grandes compañías con un alto potencial de crecimiento en el sector tecnológico, Internet, entretenimiento y financiero como son: Apple, Amazon, Facebook, Alibaba, Google, Microsoft, Visa, MasterCard, Disney Paypal, Nvidia y Netflix.

El fundador y director general de Quanta Shares, Carlos Valenzuela Dosal, comentó, “InGenius nace de la cercanía que tiene Quanta Shares con sus clientes, y se creó con el propósito de permitirle construir portafolios más eficientes, ya que, mediante este instrumento, con únicamente 50 pesos, el inversionista tiene acceso a un portafolio para el cual se necesitarían dos millones de pesos para replicarlo, abriendo el espectro de posibilidades para los inversionistas”.