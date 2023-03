“CDMX se convierte esta semana en la capital mundial del turismo”

La edición 47 del Tianguis Turístico convertirá a la Ciudad de México en la “capital mundial del turismo”, debido al tamaño y a la cantidad de oferta turística con la que cuenta, aseguró la titular de la Secretaría de Turismo local, Nathalie Desplas Puel.

En entrevista con La Razón, la funcionaria afirmó que, para albergar la fiesta turística más importante del país, la dependencia a su cargo ha trabajado de manera conjunta con la Secretaría de Turismo (Sectur) federal; CREA, empresa que organiza este evento, y otras secretarias de la capital mexicana, como la Secretaría de Cultura, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el Instituto de la Juventud (Injuve), el Instituto del Deporte, entre otras.

“Hemos trabajado desde la Secretaría de Turismo desde hace meses en la preparación y en la organización del Tianguis Turístico, de la mano con Sectur federal y la empresa organizadora, pero sobre todo con la mayoría de las secretarías de la Ciudad de México, con lo que queremos subrayar la importancia que ha tomado este gran congreso que es mucho más que un congreso, sino que albergará a los mejores y más poderosos compradores del mundo”, destacó.

Vamos a atender a todos como se merecen; los eventos en el Centro Citibanamex y en Reforma, en conjunto con los eventos de la Secretaría de Cultura, buscarán que los asistentes se sientan bien recibidos con el buen trato del Turismo capitalino

Como ejemplo, recordó que, con la Secretaría de las Mujeres, se realizó una convocatoria para las empresas turísticas, con el objetivo de reconocer a aquellas que priorizaran la igualdad de género en materia laboral; en suma, con la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología, realizaron un curso en línea sobre la concientización turística sobre todo para aquellos que ofrecen servicios a visitantes.

La capital del país fue uno de los destinos que mayor número de turistas recibió durante 2022. Cifras de la Sectur local señalan que en 2022 captó la llegada de 11 millones 900 mil turistas, de los cuales 8.6 millones fueron nacionales y 3.2 millones, internacionales; con ello, se encuentra con una recuperación de 85.6 por ciento respecto al nivel prepandemia, cuando llegaron 13.9 millones de viajeros.

¿Cuál es la apuesta capitalina para esta edición del Tianguis Turístico? A petición de la doctora Claudia Sheinbaum en el centro Citibanamex vamos a concentrar la parte de negocios, el be to be, ahí va a estar la parte más fuerte del evento: los expositores, los estados, los compradores, los países del Mundo Maya, nosotros nos encargaremos del pabellón de la Ciudad de México dentro del recinto, que va a ser el más grande que va a tener una ciudad sede, más de 900 metros cuadrados, también vamos a tener artesanos y cocineras tradicionales de la Ciudad de México. Sin embargo, la doctora Sheinbaum buscó incluir al público en general a este Tianguis, por lo que decidimos hacer el Festival Turístico de la Ciudad de México en Reforma, que es un evento alterno en donde estarán los estados y la promoción de todas las alcaldías de la capital.

¿Qué directrices se siguen en materia de promoción? Yo quiero insistir en que la mayor promoción de esta ciudad, al menos este año es el Tianguis Turístico, porque si bien se espera que por el evento lleguen 15 mil asistentes, estos mismos vienen a comprar noches de hotel, tours, etc., eso qué va a significar que este año y parte de 2024 lleguen muchos turistas que antes no habían considerado a México y que ahora el país y esta ciudad estén al mismo nivel de otras capitales del mundo.

. Gráfico: La Razón de México

En materia de seguridad ¿está blindada la CDMX? En este tema trabajamos con Sectur federal, con CREA y tenemos el apoyo de todas las corporaciones. Realizamos 17 comités de manera paralela y simultánea, uno de ellos es el de seguridad y otro es el de transporte, en general son 17 para que se pueda abarcar la envergadura del desafío que representa en una ciudad tan grande.

¿Qué expectativas tiene de este evento? Va romper récords y va a ser un referente en el futuro, sobre todo por estas acciones adicionales, como el curso en línea, el eje transversal de las mujeres, el hecho de que la edición de este evento sale al encuentro de la población. Creo que son innovaciones muy importantes; la primera vez que se realizarán jornadas académicas y seminarios donde vamos a hablar de la importancia del sector turístico de México, así como los desafíos en el contexto actual y los que se vislumbran para el futuro.