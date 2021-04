CDMX se abarata: cae en índice de estilo de vida

La Ciudad de México cayó del sitio 21 al 23 en el Índice de Estilo de Vida 2021 del banco suizo Julius Bär, lo que significa que se hizo más barata, debido a que el país tuvo una recuperación económica menos acelerada tras el impacto de la pandemia de COVID-19 y el peso mexicano fue una de las monedas más depreciadas el año pasado.

El director de Asesoría y Productos para las Américas de Julius Bär, Esteban Polidura, informó que de un índice global de 25 ciudades, las más caras son Shanghai, Tokio y Hong Kong, en los primeros tres lugares, mientras que la Ciudad de México retrocedió dos posiciones, al lugar 23, con lo cual junto con Vancouver y Johannesburgo está entre las más baratas.

Explicó que este retroceso obedece a una recuperación económica de la pandemia menos acelerada que en otras regiones, ya que tras el desplome de 8.5 por ciento en 2020, Julius Bär estima que este año el Producto Interno Bruto (PIB) de México crecerá alrededor de 5.5 por ciento y el año próximo en 2.5 por ciento, con lo cual retomará el ritmo promedio de los últimos 60 años, mientras que en Asia está arriba de 6 por ciento.

“Primero, un crecimiento menos intenso que en otras regiones y, número dos, la devaluación del tipo de cambio”, agregó Polidura al exponer que las monedas de países que crecen menos, se abaratan, pero también por especulación durante la época de malos datos por la pandemia.

Para el año próximo, dijo, “con los datos económicos que estamos viendo hoy en día, no hay por qué pensar que haya gran movimiento para México”, consideró en videoconferencia.

Respecto al abaratamiento de la Ciudad de México, detalló que se debe a las restricciones existentes para que los inversionistas extranjeros sean dueños de bienes raíces, lo cual hace que haya una demanda diferente a la que hay en otras ciudades.

Además, porque este segmento alto de la población ha estado buscando hacerse de un segundo o tercer bien raíz en el campo, en la playa o en el extranjero, lo que ha impedido mantener precios al alza y por eso la Ciudad de México tiene precios bajos en esta materia, lo mismo que en la compra de automóviles.

El director de Asesoría y Productos para las Américas de Julius Bär comentó que 2021 será un año atípico, ya que la economía mexicana rebotará tras el golpe del Covid-19, pero el año próximo regresará a su crecimiento promedio de las últimas décadas.

“Lo que puedo decir de México es que no hay razón para pensar que ese ranking vaya a cambiar mucho en el corto plazo, porque los bienes raíces que tienen un peso muy grande en nuestro índice, no vemos fuerzas que estén empujándolos hacia arriba, por lo menos no de corto plazo”, abundó.