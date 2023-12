¿Cómo denunciar a los vecinos que pusieron diablitos en los cables de la luz?

Muchos, aunque se den cuenta, prefieren no hacerlo para no meterse en problemas con los vecinos, sin embargo, hay otros que sí desean ejecutar la acción civil para tener vecinos que cumplan las reglas, al menos, de la Comisión Federal de Electricidad.

Si descubres o te das cuenta que uno de tus vecinos puso diablitos en los cables de la CFE, aquí te decimos cuál es el proceso que debes llevar a cabo para denunciarlo ante las autoridades correspondientes, para que no cause problemas a los que pagan su recibo de luz puntualmente.

¿Cómo denunciar a vecinos que pusieron diablitos en los cables de la luz?

Para que todos se mantengan en la legalidad para disfrutar el suministro regular y seguro de electricidad, es necesario que la ciudadanía no se cuelgue con diablitos a la vía pública. Si quieres denunciar a quien lo hace, puedes hacer lo siguiente:

Trámite de forma presencial en un Centro de Atención a Clientes CFE

​Si quieres hacerlo de manera anónima, marca al número 071 o al 800 888 2338

​Tienes a tu disposición también los canales digitales como el perfil oficial de la paraestatal de X/Twitter.

Diablitos. Especial

¿Cuál es el castigo por usar 'diablitos'

Por poner "diablitos", el castigo va de 3 a 10 años de cárcel y hasta mil días de multa. El artículo 29 del Código Penal Federal estipula que un día de multa equivale a la percepción diaria neta de quien incurre en este delito en el momento de consumar la falta, tomando en cuenta todos sus ingresos.

