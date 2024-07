Daños de hasta $100 mil dejan los montaviajes

El daño patrimonial causado por los montaviajes puede ser un golpe para los turistas que va desde los 2 mil y hasta los 100 mil pesos, informó el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México.

De acuerdo con Salvador Guerrero Chiprés, presidente de la organización civil, los reportes de la ciudadanía ubican este práctica de la delincuencia durante las vacaciones de Semana Santa, el verano, y en temporada navideña —a final y principio de año—; es decir, en estas fechas se concentra el 70 por ciento de los reportes que se reciben.

En el 30 por ciento de los casos, el daño económico que los defraudadores infligen a las personas puede ser de hasta 2 mil pesos; 26 por ciento, de 2 mil hasta 30 mil pesos; y en 15 por ciento de los casos, los montos van desde los 30 mil a más de 100 mil pesos, refirió Guerrero Chiprés.

Con datos de la organización, entre enero de 2021 a lo que va del 2024 se han recibido 822 reportes por montaviajes, adicionalmente, entre enero y marzo de este año, los casos aumentaron 114 por ciento, si se compara con el mismo periodo, pero de 2023.

Para el presidente del organismo, en los montaviajes que operan por Internet, los destinos que tienen más ofertas falsas son Cancún con 15.2 por ciento; Acapulco, 3.0 por ciento; Mazatlán, 2.0 por ciento; y Puerto Vallarta, 1.2 por ciento.

Lo que debe impulsar el gobierno para evitar esta problemática es impulsar una política pública y social de carácter preventivo, pues es imposible que sin prevención se puedan obtener resultados, sobre todo en materia de seguridad digital, expresó Salvador Guerrero Chiprés.

Asimismo, señaló que en el caso de los montaviajes se debe poner especial atención en lo que ofrecen las páginas que comercializan paquetes de viajes, pues en algunos casos existen páginas que han sido clonadas, así como páginas web de empresas que no existen y eso implica que sea una posibilidad de fraude; además sugirió que las personas siempre hagan un análisis de lo que se ofrece por Internet.

“Sugerimos que se haga un scounting de lo que se ofrece en Internet y asumir que los delincuentes están pensando con esta idea de que hay una recuperación económica real de familias de escasos recursos y de ingresos medios que de pronto son interpeladas por esta propaganda que puede haber por Internet y en otros espacios y al aprovechar una oferta de viaje en temporada alta y esa sería nuestra recomendación: no hay ofertas en temporada alta”, indicó Guerrero Chiprés.

El representante del Consejo Ciudadano destacó que una de las formas más eficientes para evitar caer en fraude, es establecer una videoconferencia virtual, de ese modo se elimina el riesgo, porque ningún “delincuente” las acepta.

El 90 por ciento de las personas que son víctimas de fraude, ya no denuncian ante el Ministerio Público, pues consideran que el costo-beneficio del tiempo empleado, no justifica la reivindicación formal del delito del que fueron víctimas; a pesar de esto, Guerrero conminó a que sí se denuncie, pero “hay mucha gente que no quiere ir y lo ven como una especie de: ya perdí dinero y también voy a perder tiempo”.