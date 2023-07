Desata embudo logístico compra de autos chinos

En el 2021, la importación de vehículos asiáticos, principalmente chinos, representaba menos de cinco por ciento del total; actualmente es de 25 por ciento, lo que ha ocasionado “un cuello de botella” al no contar con las suficientes madrinas para trasladar las unidades a sus diferentes destinos del país.

En conferencia de prensa, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), Guillermo Rosales, hizo un llamado al Gobierno federal para coadyuvar a resolver este nuevo reto para el sector, ya que, dijo, no es coyuntural, sino estructural.

Mientras que el director general de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), Odracir Barquera, denunció que a ello se suma la saturación y problemas logísticos en los principales puertos del país.

Hasta el momento, la lenta logística ha ocasionado que al menos unos 20 mil vehículos de exportación se encuentren varados en los patios de contenedores y alzas en costos por hasta 250 millones de dólares.

Rosales afirmó que en México no existe la capacidad manufacturera para responder de manera rápida a la demanda de madrinas.

En lo que va de este año, las importaciones de China se han incrementado 62.7 por ciento y representan 19 por ciento de las ventas totales de los vehículos ligeros en México.

Durante el mismo lapso se han comercializado 600 mil autos, de los cuales 65.6 por ciento corresponde a unidades importadas de diversos países.

“Con ello podemos tener una cercanía a la relevancia que tiene resolver todos estos problemas operativos y de logística”, indicó Rosales.

Consideró que es necesario tener una respuesta mucho más rápida de todos los actores involucrados, tanto en el ámbito gubernamental como en el privado.

“Yo he insistido: no estamos ante una coyuntura que sea sólo de unos cuantos meses, es un cambio estructural”, reiteró.

Mencionó que mientras hace algunos años los principales puertos de entrada y salida de autos eran el de Veracruz y Altamira, ahora es el de Lázaro Cárdenas.

Durante el primer semestre de este año, éste último superó a Veracruz como el principal punto de importación de vehículos.

Eso implica que las “madrinas” se tengan que trasladar de un puerto a otro, pero, en cada viaje, van cargados y de regreso van sin carga, lo que significa pérdidas millonarias para las armadoras.

Esperan año positivo

Anticipó que se vislumbra un panorama positivo para la venta de autos ligeros en el segundo semestre del año.

En los primeros seis meses del 2023, se registraron 633 mil 87 vehículos vendidos, lo que representó un incremento de 22.1 por ciento en comparación con lo reportado durante el mismo periodo del año pasado. El presidente de la AMDA destacó que, al finalizar el año, el mercado de ventas de vehículos puede rondar en un millón 267 mil unidades y un crecimiento cercano a 16 por ciento.

Incluso no descartó que la cifra pueda alcanzar el millón 300 mil unidades en el 2023, “siempre y cuando no ocurran hechos relevantes en el orden macroeconómico, como también que no tengamos una afectación mayor por las dificultades logísticas, que ya han tenido incidencia para no avanzar más rápido en este corte al primer semestre”, expuso.