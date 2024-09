Destaca Jorge Nuño Lara 540 obras carreteras terminadas este sexenio

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) concluyó durante la actual administración más de 540 obras de infraestructura carretera por un monto de inversión de poco más de 227 mil 460 millones de pesos, cifra que representa alrededor del 1.0 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) y la generación de 1.6 millones de empleos, aseguró el titular de la dependencia, Jorge Nuño Lara, quien mencionó que dichos proyectos también generaron ingresos no petroleros a las finanzas del sector público.

En conferencia de prensa, el funcionario destacó que con los caminos de mano de obra y carreteras que se modernizaron y construyeron en este sexenio se logró reducir entre tres y cuatro horas el tiempo en las carreras del país para las personas, lo que además representa menores costos logísticos, para las empresas que utilizan las vías de comunicación para comercializar bienes y servicios, “para la Secretaría una de las prioridades es el tiempo que el usuario consume durante su viaje”.

En contraste, señaló que seis obras no se pudieron concluir por inestabilidades en el terreno o por afectaciones meteorológicas, lo que ocasionó que no se cumpliera con el cronograma establecido; no obstante, aseguró que espera que se concluyan hacia el cierre de este año, “pues ya todas tienen un programa para su conclusión”.

Nuño Lara detalló que las obras pendientes que deja al próximo titular de la SICT, Jesús Esteva, son el Tren Interurbano México-Toluca, destino Observatorio; el puente vehicular Nichupté en Cancún, que espera que se concluya en el primer trimestre de 2025 y la autopista Mitla-Tehuantepec, “esas son las tres grandes obras que sí requieren un poco más de tiempo para su conclusión”.

Gráfico

Por otra parte, el secretario refirió que tiene un plan de conservación carretera que ha platicado con el equipo de transición de la Presidenta electa, Claudia Sheinbaum, liderado por Jesús Esteva Medina, próximo titular de la SICT, el cual, adelantó, los procesos de licitación serán publicados a partir de la próxima semana.

“Sí, hemos platicado ya con el equipo de transición, tenemos un plan para el tema de conservación de carreteras, estarían ellos haciendo los procedimientos de licitación en octubre”, aseguró.

El funcionario federal dijo que el programa estaría operando en los meses de octubre, noviembre y diciembre del año en curso, y en los primeros tres meses de 2025, aunque aún no tiene un mo-

nto estimado.

HURACÁN JOHN. El funcionario sostuvo que ante los sucesos meteorológicos recientes, la dependencia federal ya ha realizado reparaciones en general, las cuales pueden tardar entre una semana y semana y media para que llegue la ayuda, y en el transcurso de las siguientes semanas comenzarán las reparaciones definitivas.

“Le hemos dado seguimiento al huracán, en particular John que es el que se está estacionando ahí en las costas del Pacífico, sí tenemos afectaciones tanto en las carreteras que van a Oaxaca y Guerrero, toda la Costa Chica… Ya estamos haciendo reparaciones en general…”.

Nuño Lara comentó que el paso del huracán John por las costas del Pacífico mexicano dejó ya afectaciones en las carreteras de Oaxaca y Guerrero; en la vialidad de Las Vigas-San Marcos, entre Cruz Grande y Copala se originó un socavón que ya se atendió, pero por las lluvias y el agua que baja de la montaña, podría tener daños adicionales.

Asimismo, dijo que la autopista Barranca Larga-Ventanilla se encuentra operando de manera intermitente por desbordes, pero se le da prioridad a vehículos de emergencia, anticipó que esperan que se detengan las lluvias para hacer una evaluación de daños.

Nuño Lara aseguró que en Guerrero y Oaxaca hay personal de maquinaria; en Guerrero, 112 máquinas, y 250 personas trabajadoras que atienden los problemas en las carreteras y vialidades afectadas; en Oaxaca cuentan con 182 personas que operan maquinaria, y 491 trabajadores.

El funcionario dijo que también ayuda personal asignado a otras obras de construcción, “para que nos ayuden a limpiar rápidamente y a dar acceso a las vías generales de comunicación”, aseguró que no tiene un número exacto del total de afectaciones, pero la principal afectación está en la carretera federal 200, que es la de Costa y en los ramales que corren desde Chilpancingo hacia la Costa.