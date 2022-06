“Aun con las dificultades, me voy satisfecho”

El gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González aseguró que, pese a que no fueron años fáciles los que vivió durante su gestión al frente de la entidad, se va satisfecho de lo que se logró en el estado, en materia económica y social; sin embargo, asegura que la entidad es altamente demandante, por lo cual los retos continúan en el horizonte.

En entrevista, el funcionario señaló que se alcanzaron distintas metas en la entidad, como la creación de empleos —luego de la pérdida de más de 100 mil puestos formales derivado de los efectos de la pandemia de Covid-19—, un factor que ha vuelto al estado como uno de los más atractivos para vivir.

“Me parece que no fueron años fáciles, pero evidentemente los resultados ahí están. En materia de crecimiento económico, de empleo, que fueron de los más importantes”, sostuvo al término de una conferencia de prensa.

De los seis años de mandato, sostuvo el aún gobernador, dos años se enfrentó al golpe económico y de salud que significó la pandemia, además de situaciones complejas como enfrentar nueve huracanes y tormentas tropicales que golpearon al estado, así como ciertos problemas de seguridad, que, sin el manejo adecuado, habrían golpeado directamente a la industria turística.

Me Voy satisfecho. Me parece que no fueron años fáciles pero los resultados ahí están en materia de crecimiento económico y empleo que es sin duda uno de los más importantes en el estado