No puedes dormir. Te quita el sueño el saber que tienes deudas no sólo con tu banco por no pagar a tiempo la tarjeta de crédito o por no cumplir a tiempo con el pago de la tarjeta de la tienda departamental. Por una u otra cosa, los intereses se fueron acumulando y ahora ya estás en el Buró de Crédito.

Te preguntas entonces: ¿Cuánto es lo que permanecerás en el Buró de Crédito? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que de nueva cuenta puedas tener crédito en alguna institución bancaria o para que puedas sacar otra vez una tarjeta departamental?

¿En cuánto tiempo se borran las deudas del Buró de Crédito?

De acuerdo a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Condusef, lo primero que nos debe quedar claro es que el Buró de Crédito no es una lista negra en la cual se boletina a las personas que no pagan o deben un préstamo.

Son empresas privadas que reciben información de quienes otorgan préstamos y la transforman en historiales crediticios, con el objetivo de administrar el riesgo de los propios otorgantes de créditos.

Para ser borrado del Buró de Crédito, la ley 2, refiere que depende del monto que debas, es la temporalidad que se mantiene en esa lista:

Deudas menores o iguales a 25 UDIS, se eliminan después de un año.

​Deudas mayores a 25 UDIS y hasta 500 UDIS, se elimina después de dos años.

​Deudas mayores a 500 UDIS y hasta 1000 UDIS, se eliminan después de cuatro años.

​Deudas mayores a 1000 UDIS, se eliminan después de seis años, siempre y cuando sean menores a 400 mil UDIS, el crédito no se encuentre en proceso judicial y/o no hayas cometido algún fraude en tus créditos.

La Condusef indica que "si tuviste retrasos o incumplimientos, no tienes que esperar a que se borre la información para que mejore tu historial crediticio. Si te pones al corriente, esto se reflejará en tu historial y mostrará que estás cumpliendo con tus pagos".

Buró de crédito. Especial

¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con mi Reporte de Crédito?

La Condusef indica que en caso de que no estés de acuerdo con la información que está en tu Reporte de Crédito, "puedes presentar tu reclamación en www.burodecredito.com.mx, tienes derecho a dos reclamaciones sin costo al año".

Informan también que cuando pagas una deuda con descuento, tu información aún permanece en el Buró de Crédito; mismo que puedes consultar de forma gratuita en las oficinas de Condusef o en sus módulos del Metro.

