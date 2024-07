Se estanca el empleo durante mayo

En mayo de 2024 y con datos ajustados por estacionalidad, el personal ocupado de los cuatro sectores más importantes de la economía mexicana (manufactura, construcción, comercio y servicios privados no financieros) registró un estancamiento; sin embargo, las remuneraciones mostraron una mejora en el mes, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con los resultados del Índice Global de Personal Ocupado de los Sectores Económicos (IGPOSE), en mayo éste se ubicó en 98.9 puntos, mismo nivel con relación a abril de este año.

Con este estancamiento y con cifras originales, el índice global de personal ocupado de los sectores económicos de las empresas constructoras, manufactureras, de comercio y de servicios no financieros ligó seis meses de contracciones anuales, ya que en diciembre bajó 0.2 por ciento, en enero, -0.4 por ciento; febrero, -0.4 por ciento; marzo, -0.4 por ciento; abril, .1 por ciento; y en mayo, -0.4 por ciento.

A su interior, el personal dependiente y el personal no dependiente, que se estima que en conjunto representan aproximadamente 94.7 por ciento —cerca de 25 millones de personas— del personal ocupado total del país y que se emplean en estas áreas, no mostraron cambios a tasa mensual, pero en su comparativa anual, los trabajadores dependientes crecieron 0.1 por ciento; mientras que los no dependientes cayeron 11.7 por ciento respecto a mayo de 2023.

Hay que aclarar que con la caída de mayo del personal no dependiente se acumulan más de 47 meses de contracciones.

El Inegi reportó que en el mes de referencia y con cifras desestacionalizadas, el Índice Global de Remuneraciones de los Sectores Económicos (IGRESE) fue de 111.0 puntos: creció, en términos reales, 1.3 por ciento a tasa mensual y 4.4 por ciento en su comparativa anual.

En el quinto mes de 2024 y con datos desestacionalizados, el Índice Global de Remuneraciones Medias Reales de los Sectores Económicos aumentó 1.3 por ciento a tasa mensual y alcanzó un nivel de 112.1 puntos. Con relación a mayo de 2023 creció 4.8 por ciento.