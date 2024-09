Cuánto gana un bombero en México en 2024? | SUELDO promedio mensual

Aunque muchos no lo crean, ser bombero es una de las profesiones más arriesgadas. Pese a no ser uno de los empleos mejor remunerados, estas personas son los encargadas de proteger a la humanidad, pero no solo brindan seguridad ante un incendio, puesto que son capaces de actuar en otras situaciones de peligro, tales como la presencia de algún fenómeno natural.

Asimismo, las actividades que realizan los bomberos son de gran riesgo, entre las cuales se encuentran combatir incendios, asistir accidentes viales, inundaciones, temblores, y toda situación de peligro que una personas se pueda imaginar. Además, prestan primeros auxilios, asesoran a las personas en cualquier tipo de incidente, rescatan personas, y realizan inspecciones en edificios con daños estructurales.

Los bomberos no solo tienen la responsabilidad de ayudar durante incendios, también lo hacen en otros incidentes. Foto: Pixabay / Marco Antonio Díaz Aros

Esto gana un bombero en promedio

La labor de los bomberos requiere de mucho cuidado, porque de esto depende muchas veces el bienestar de las personas, sin embargo, ¿será que su sueldo corresponde a su gran trabajo y responsabilidad que tienen con la comunidad? Aquí, te contamos cual es su salario promedio, según informes de Data México.

Los datos de la plataforma indican, que la fuerza laboral de bomberos durante el segundo trimestre de 2024 fue de 17,300 personas, de las cuales se estimó que obtuvieron un salario promedio de $11,000 pesos trabajando alrededor de 50.5 horas a la semana.

Los mejores salarios se registraron en Veracruz de Ignacio de la Llave con $22,500 pesos, le siguió Jalisco con $20,200pesos y Tabasco con 19,600 pesos. La ocupación mayor se registró en el Estado de México con 3250 personas, Jalisco con 1760 personas, y Oaxaca con 1550 personas.

Cabe resaltar, que los datos también arrojaron las entidades federativas con mayor índice de trabajadores informales, entre los cuales se encuentra Zacatecas con el 100% correspondiente a 266 de 266 rabajadores. La entidad federativa con menor porcentaje de trabajadores informales fue Nayarit con un 26.4% correspondiente a 120 de 455 trabajadores.

Además, la ocupación de bomberos se distribuyó principalmente en los hombres con un 95.6% y un salario promedio de $11600 pesos. Mientras que las mujeres ocupan el 4.4% con un sueldo de $1400 pesos. Asimismo, la edad de estos profesionistas fue de 39.8 años.