¿Cuánto gana un electricista en México en 2024? | SUELDO promedio mensual

En el territorio mexicano existen una infinidad de profesiones y oficios que ayudan al crecimiento del país. Sin embargo, los salarios pueden tener una diferencia de las actividades o de la preparación que un individuo tenga. Sin embargo es un hecho que los trabajos destinados para brindar el bienestar del hogar, pueden tener una remuneración más baja, que personas con estudios y especialidades.

Cabe resaltar, que un oficio siempre será indispensable para la sociedad, por ejemplo un electricista verifica el buen funcionamiento de motores eléctricos y componentes de los circuitos. Por ello, es normal que en el hogar sean habitualmente requeridos, ya que si llega a fallar algo con problemas de electricidad, seguramente un trabajador que se dedique a este sector, podrá instalar y reparar cables, contadores, aparatos de maniobra, y conductos de metal.

La ocupación de electricistas se presenta más en hombres que en mujeres. Pixabay / bou_dee

Asimismo, ser electricista requiere de años de experiencia, tal vez muchas personas no cursaron una escuela para obtener sus conocimientos, pero esto no significa que no estén preparados, porque este tipo de oficios se aprenden desde una edad temprana. Además, sus ingresos no pueden ser lo que muchos piensan, así que hoy te compartiremos cuánto gana en promedio un electricista en México.

Esto gana un electricista en México

De acuerdo con Data México, durante el segundo trimestre de 2024 la ocupación se consolidó en 315,000 personas y sus percepciones promedio mensuales se registraron en $7,590 pesos trabajando alrededor de 40.3 horas a la semana. Además, los mejores salarios de electricistas y lineros se presentaron en el estado de Baja California sur con $14,200 pesos, Nayarit $13,000, y Michoacán de Ocampo con $12,000.

Por otro lado, los estados donde se registró un salario mucho menor a causa de la informalidad fue en el estado de Guerrero. La ocupación fue de 70.6% correspondiente a 6,010 de 8,510 personas. El ingreso salarial mensual se consolidó en esta entidad en $3,380 pesos. Tabasco también es uno de los sitios con variaciones de salario negativas, ya que los trabajadores tienen percepciones promedio de $3,700 pesos.

Asimismo, la edad promedio de electricistas y lineros fue de 44 años, la fuerza laboral se concentró en hombres con 99.1% y un salario de $7,620 pesos, en las mujeres la ocupación es de 0.94%con una percepción de $3,910 pesos. Los estados con más rabajadores de este oficio fueron en el Estado de México con 42,200, Guanajuato con 22,100, y Nuevo León con 19,300.