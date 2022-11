Gerardo Esquivel descarta aceptar otro cargo en el Gobierno si no es ratificado en Banxico

El subgobernador del Banco de México (Banxico), Gerardo Esquivel, descartó la posibilidad de aceptar otros cargos en la Administración Pública en caso de no ser ratificado para un nuevo periodo en el instituto central, ante lo cual su alternativa es regresar a la academia.

A unos días que termine su periodo como uno de los cuatro subgobernadores de la Junta de Gobierno del Banxico, precisó que no ha visto al Presidente Andrés Manuel López Obrador en casi cuatro años, desde que lo propuso para ocupar este cargo que asumió a principios de enero de 2019, en sustitución de Roberto del Cueto Legaspi, quien renunció por motivos de salud.

Sobre su posible ratificación o no, aclaró: “Es una decisión que toma el Presidente, es la prerrogativa que tiene el Presidente sobre la decisión que tiene de ratificar o no, en este caso a mi persona, o proponer a alguien diferente y no, no lo he visto, no lo hemos discutido”.

Esquivel Hernández fue cuestionado sobre la posibilidad de aceptar otros cargos en la Administración Pública, luego de que el Presidente ha dicho que va a explorar otras opciones para él, ya sea en el propio Gobierno o en representaciones de México en el extranjero.

"En caso de no ser ratificado aquí en el Banco de México mi alternativa sería regresar a lo que hacía antes, que es la academia, participar en la opinión pública y en el debate de ideas, que es lo que yo he estado haciendo durante mucho tiempo y eso sería mi decisión en caso de que no fuese ratificado" Gerardo Esquivel, subgobernador del Banco de México