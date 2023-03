Gustavo de Hoyos se apunta para la contienda presidencial de 2024

El expresidente del Consejo Coordinador Empresarial, Gustavo de Hoyos, se apuntó para la contienda presidencial de 2024, porque aseveró que los mexicanos están “hasta la madre” de los políticos incompetentes.

A través de un video que compartió en sus redes sociales, el empresario regiomontano aseguró que no vive de la política y no está “podrido del poder”, pero sí quiere encabezar los esfuerzos por México.

“Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos, sexenio tras sexenio nos han demostrado que son unos incompetentes y que tienen otras prioridades más importantes que tú y que yo, qué pasaría si uno de nosotros se levanta para tomar las riendas de este país, alguien que sienta lo mismo que nosotros.

“A mí me preocupa mi familia, mi trabajo y mi país, tengo la misma sangre que tú, alguien que no está podrido del poder. Soy Gustavo de Hoyos, orgullosamente norteño y fronterizo, no vivo de la política y así como en mis negocios y mi vida privada, me gusta ser claro y directo, yo estoy listo y me apunto, yo quiero encabezar ese esfuerzo”, declaró.

De Hoyos incluso planteó sus primeros propuestas para México, que, dijo, requiere medidas drásticas después de todos los gobiernos que han decepcionado a los ciudadanos.

Expuso que en primer lugar el país requiere de mejores servicios de salud y educación de calidad, para que los ciudadanos elijan las clínicas o escualos públicas o privadas que necesiten, pero pagadas por el gobierno.

Señaló que uno de los principales factores que requiere el país es “abrir la frontera” para la inversión proveniente de Estados Unidos, para generar empleos y “tumbar el muro y que podamos ir y venir de un lugar a otro, sin ninguna restricción”.

El aspirante presidencial planteó la urgencia de combatir la delincuencia, para lo que dijo se tienen que considerar todas las opciones, “incluida pena de muerte, la cadena perpetua y la extradición automática, y, desde luego, la cooperación total entre nosotros y los americanos, yo me voy a sentar a negociar con Biden y no con la mamá del Chapo”.

Particularmente se refirió a los feminicidios y agresiones contra las mujeres y dijo que para acabar con este mal, “lo que se tenga que hacer hay que hacerlo ya, con la misma fuerza que se está usando en El Salvador para acabar con las maras, porque claro que podemos estar mejor, pero nos quieren hacer pensar que nos tenemos que conformar con la mediocridad de los políticos de siempre”.

De Hoyos señaló que únicamente tres mil políticos toman las decisiones de 160 millones de mexicanos, por lo que dijo que es algo inaceptable e invitó a la población “a que nos atrevamos y todos juntos tomemos las decisiones”.

Los mexicanos estamos hasta la madre de los políticos. ¿Qué pasaría si UNO DE NOSOTROS, alguien que no está podrido por el poder, se levanta para tomar las riendas de este país? 🇲🇽 Hoy lo digo claro y directo: Quiero encabezar ese esfuerzo ‼️‼️ #YaNosToca pic.twitter.com/gJ8K24ipuK — Gustavo de Hoyos Walther (@gdehoyoswalther) March 13, 2023

