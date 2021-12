“Hemos perdido tres años y no hay visos de que sea diferente”

Apunto de terminar su gestión al frente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Enoch Castellanos Férez hace un balance de la situación que guarda la industria nacional al cierre de este 2021 caracterizado por el difícil camino que ha tenido que enfrentar ante la falta de políticas públicas eficientes y oportunas para enfrentar la pandemia.

Hace un llamado al Gobierno federal para que se implemente una cruzada de financiamiento a través de la banca comercial, a favor de las micro, pequeña y medianas empresas (Mipymes) que generan casi el 90 por ciento de los empleos formales en el país.

A su vez, pide certeza jurídica y reglas permanentes para las inversiones, ya que definitivamente ha sido uno de los factores que ha inhibido las inversiones y con ello el crecimiento económico. “Hemos perdido tres años y no hay visos de que este panorama sea diferente en los próximos tres”, aseguró en entrevista con La Razón.

¿Cuál es el balance de la industria nacional durante 2021? En términos generales el sector se ha visto afectado por el aumento de costos de materias primas, energía, problemas de suministros de algunos componentes y concretamente en el sector manufacturera la industria eléctrica y electrónica, sin olvidar la industria automotriz por falta de los semiconductores y con una inflación que está afectando la demanda de los consumidores. Cada vez le alcanza menos el dinero a la gente.

Sin embargo, hay ramas de la industria que tuvieron buenos números como las orientadas al sector salud y de alimentos, porque la gente sigue consumiendo.

Pero definitivamente no ha sido un año como se esperaba cuando se preveía una recuperación arriba de 8.0 por ciento y que todo sería miel sobre hojuelas. Una de las razones es que México no tuvo una política pública de apoyo a la reactivación económica.

Entonces nos fuimos con la inercia de que EU, al dar incentivos económicos a su población, iba a jalar la demanda de productos de México y con eso saldríamos del atolladero, pero no fue así había problemas ocultos como los ya mencionados.

En medio de la pandemia, el sector empresarial pidió apoyos para mantener las empresas y los empleos, pero no les fue otorgado.

¿Cómo están ahora? Estamos en el mismo punto. Se han tenido acercamientos con la Secretaría de Economía para platicar respecto a algún plan, pero mientras este plan no traiga un presupuesto vigoroso que dé financiamiento a las empresas junto con la banca de desarrollo y que genere planes específicos de capacitación, certificación, acceso a mercados e incluso algún plan masivo para que la gente pueda acceder a créditos, seguiremos igual. No veo que vayamos a tener incidencia alguna con la política que se instrumente en realidad.

No hubo crecimiento económico, al contrario, hubo una leve disminución, se perdieron tres años... definitivamente el país no ha tenido crecimiento y no hay visos de que sea diferente Enoch Castellanos

Presidente de Canacintra

¿Se han perdido tres años para la economía nacional y por ende para la industria? Hablando en términos económicos, sí; es correcto se perdieron tres años. No hubo crecimiento económico en este periodo, al contrario, hubo una leve disminución y los años de la pandemia 2020 y 2021 han sido negativos.

Si bien este año se va a crecer, las expectativas que echaron a volar las campanas a principios de año con crecimientos de 8.0 por ciento, no se alcanzarán, la realidad es que estará alrededor del 5.3 por ciento.

Vemos complicado que se llegue a niveles de generación de riqueza, como Producto Interno Bruto, que teníamos antes de la pandemia; de tal manera que sería hasta finales de 2023 cuando vamos a tener una recuperación de lo que estábamos generando como país.

Y todo esto se puede decir que es por diferentes causas: por falta de una política de apoyo a la reactivación, por frenar algunas inversiones, por la desconfianza, por la cancelación de proyectos y sobre todo por el freno a la inversión; definitivamente el país no ha tenido crecimiento estos tres años.

¿Los cambios en las reglas para los inversionistas determinó el deterioro de la economía? Definitivamente sí. La cancelación de proyectos ha sido un factor que ha causado deterioro de la economía. Al menos a eso podemos atribuir los primeros tres meses del 2020 y de diciembre de 2018 de nulo crecimiento de la economía y se exacerbó con la pandemia.

¿Cuánto ha avanzado el Gobierno entre sus intenciones expresadas y la realidad? Las políticas públicas no se pueden hacer con los aplausos y arengas; se requieren recursos. El empresariado no va a salir adelante sin apoyos. A mí me gustaría que se lanzara alguna gran cruzada para generar créditos blandos para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, que hubiera apoyo para certificaciones, misiones comerciales, que se abrieran nuevos mercados, simplificación administrativa y muchos temas de fondo.

Actualmente las instituciones sí están trabajando, pero de manera incipiente y con impactos muy mediocres en cuanto a la generación de negocios.

¿El sector empresarial apoya o rechaza la política de austeridad del Gobierno? No estamos peleados con la política social y de austeridad, pero insisto en que los empresarios requerimos de apoyo y de estrategias de políticas públicas para despegar.

Los apoyos no son para nuestras empresas directamente, sino para contar con un ambiente certero para invertir y generar más empleos de calidad y si la gente tiene dinero para seguir gastando, se va a ampliar la demanda de productos. Está bien en apoyar a la gente, pero no es suficiente; eso no les garantiza trabajo.

¿Cuáles son las expectativas del sector industrial para el próximo año? Creo que los próximos tres años las estrategias, o más bien, la falta de estrategias continuará; poco va a cambiar. Se critica que con el Gobierno anterior se generaban crecimientos económicos de 2.3 por ciento, pero ahora nos estacionamos en 1.0 por ciento; sería muy grave si esto continúa y si la inflación se mantiene durante todo el año. Estaríamos en un escenario que los economistas catalogan como estanflación.

Está en la recta final al frente de Canacintra. ¿Cuál es el balance de su gestión? Me tocó un momento complicado en la vida de México y del mundo. En 2019 es el cambio de gobierno, con cambio de paradigmas y también de políticas e instituciones; incluso una cierta hostilidad hacia el empresariado mexicano y luego la pandemia. Sin embargo, estoy satisfecho, porque Canacintra está de pie, operando, y con liderazgo de opinión.