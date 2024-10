Infonavit lanza descuento del 75% en el pago de créditos a estos beneficiarios

Sabemos que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), ofrece diversos tipos de créditos para que las y los trabajadores del sector formal en México, puedan tener acceso a una vivienda digna.

Sin embargo, hay otras opciones que tiene el Infonavit para ti y una de ellas es el programa "Nivela tu pago", el cual te ofrece hasta el 75 por ciento de descuento en el pago de tu crédito, si eres parte de un sector de beneficiarios específico.

Si no tenías conocimiento de esta opción que te da el Infonavit, no te preocupes, porque te contamos en La Razón, todos los detalles respecto a estas facilidades que te dan para pagar tus créditos y reduzcas un poco no sólo tu deuda, sino también tus preocupaciones.

leer más Estas serán las nuevas iniciativas de Infonavit para que puedas adquirir una vivienda

¿A quiénes aplica el 75% de descuento en los pagos de sus créditos?

"Nivela tu pago" es un programa con el que Infonavit apoya a los beneficiarios a que obtengan hasta el 75% en el pago de la mensualidad de sus créditos.

Este descuento aplica a aquellas personas que van al corriente con sus pagos y también para aquellas que presentan atrasos, con un descuento en la mensualidad que va desde el 25% hasta el 75%, todo ello dependiendo de su nivel de ingresos. Aquellos que ganen menos, van a recibir un descuento mayor.

Este programa dura en total 12 meses y durante ese lapso de tiempo, Infonavit pone la parte proporcional que deja de pagar el beneficiario, con el objetivo de que se reduzca mensualmente su saldo y la deuda de su crédito.

También se ajusta la mensualidad por un periodo de hasta 12 meses, el cual se puede solicitar por un año extra, a solicitud de los acreditados. Eso sí, sólo lo puedes pedir hasta tres veces como máximo, durante el periodo que dure el financiamiento.

infonavit. Foto: Especial

¿Cuáles son los requisitos?

Los requisitos para acceder a este programa son los siguientes:

Tener un crédito con garantía hipotecaria financiado sólo con recursos del Infonavit.

​El crédito no debe encontrarse en un proceso jurídico.

​Estar al corriente en los pagos del crédito o tener un máximo de 12 mensualidades pendientes.

​Si no se cuenta con empleo formal, no se deben tener meses disponibles de Fondo de Protección de Pagos (Seguro de Desempleo).

​Haber realizado por lo menos 12 pagos mensuales completos desde el inicio del contrato.

​Contar con al menos 12 pagos mensuales para liquidar el financiamiento.

Cumplir con el plazo de liquidación determinado inicialmente en el contrato.

Haber transcurrido al menos un año desde que el crédito fue convertido de Veces al Salario Mínimo (VMS) a pesos, ello con el programa Responsabilidad Compartida.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.