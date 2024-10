Inseguridad carretera deja déficit de 56 mil operadores; repuntan costos de seguros

Monterrey, Nuevo León.- Aunque el número de asaltos en las carreteras se ha reducido en los últimos doce meses, los atracos se han vuelto cada vez más violentos y esto ha provocado que se registre una escasez de operadores de carga, donde se requieren al menos 56 mil para cubrir la demanda; además, provoca que el costo de los seguros se eleve 20 por ciento, alertó la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).

Entrevistado en el marco de la Reunión Anual de Industriales (RAI) 2024, donde se notó la ausencia de los seis secretarios de Estados que estaban confirmados al evento industrial más importante del país, el presidente de la Canacar, Miguel Ángel Martínez Millán, señaló que las medidas de seguridad instrumentadas desde el Gobierno Federal han surtido efecto en reducir el número de asaltos carreteros; sin embargo, éstos se han vuelto más violentos, generando defunciones y lesiones de por vida en los operadores.

Este recrudecimiento de la violencia, dijo, resta atractivo y por eso ya nadie quiere trabajar como operador de autotransporte de carga , pese a que los salarios en el sector son de 35 mil pesos mensuales hasta los 50 mil pesos.

“Si sabes del riesgo que tienes de no regresar a tu casa, pues por eso es que ya nadie quiere motivar a la familia a que incursione en esa profesión y por eso es que tenemos 56 mil camiones parados. Ahí tenemos un reto que hacer, estamos siendo creativos y por eso estamos muy cerca del nuevo gobierno para ver de qué forma podemos desarrollar técnicos, porque el operador tiene un muy buen ingreso, es un técnico que tiene un ingreso de 40, 50 mil pesos, de 35 así mínimo, obviamente es nuestro equipo de trabajo, pues tiene que hacer gastos en carretera, comidas, alimentos, hotel, entonces tiene que tener el ingreso suficiente para realizar bien su trabajo” Miguel Ángel Martínez Millán, presidente de la Canacar

Por inseguridad, costos de seguros aumentan 20%

Aunado a la falta de operadores, Martínez Millán detalló que debido a la inseguridad se observa un incremento en los costos de seguros de 20 por ciento , lo que afecta a las empresas de transporte.

Apuntó que en la inseguridad carretera, también influye la antigüedad de los vehículos de carga en circulación, pues la mayoría va de los 10 hasta 50 años de vida; por ello, destacó que desde la Canacar se busca colaborar con la nueva administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para renovar la flota de unidades de carga , especialmente en la importación de tractocamiones usados, que deberían tener restricciones para no afectar el servicio público.

“Son camiones que ya tienen más de 10 años de antigüedad, traen más de un millón y medio de millas recorridas y resulta que allá son chatarra y vienen a nuestro país como equipos recién llegados y la Canacar lo que buscamos es, no nos oponemos a que se importen ese tipo de camiones, lo que sí pedimos a la autoridad es que no se emplaquen para el servicio público porque esos equipos no tienen la edad para andar circulando y trabajando como lo hacen un equipo moderno fabricado en nuestro país” resaltó el presidente de la Canacar.

cehr