Little Caesars: qué necesito para comprar la pizza de 10 pesos este 9 de febrero

El Día Mundial de la Pizza es para celebrarse... ¡Comiendo pizza! A muchos les gustará con pepperoni, a otros más hawaiana -pero sin piña-, otros más prefieren la Margarita como especialidad o hasta una de cuatro quesos o con mucha, pero mucha arúgula. Las variedades son infinitas y es, quizá, una de las llamadas "comidas rápidas" más consumidas a nivel mundial.

A sabiendas que todos quieren celebrar el Día Mundial de la Pizza, Little Caesars venderá pizzas a 10 pesos este 9 de febrero y en La Razón, te diremos cómo le puedes hacer para validar esta promoción, además de, claro, pagar tus respectivos 10 pesitos.

¿Qué necesito para comprar la pizza de 10 pesos de Little Caesars?

Little Caesars anunció que este 9 de febrero podrás comprar pizzas a 10 pesos por el Día Mundial de la Pizza y así es como puedes hacer válida la promoción. Primero, te contamos que la pizza que podrás comprar a ese precio es la de tamaño grande, de pepperoni, pero primero tendrás que comprar una pizza de tamaño estándar, con precio de 169 pesos, de las siguientes especialidades:

Ultimate Supreme

​Hula Hawaiian

​3 Meat Treat

La promoción sólo será válida en las sucursales de Caesars Pizza y Premier Caesars, sólo el 9 de febrero y en el horario normal de estas franquicias.

Día Mundial de la Pizza. Especial

Origen del Día Mundial de la Pizza

El 9 de febrero del 2017, el presidente de Islandia, Guðni Th. Jóhannesson, quien había llegado un año antes al poder, preguntó en Twitter, si la pizza debería llevar ananá o no, es decir, piña (así se le conoce en Islandia). El post se hizo viral y entonces, la UNESCO decidió que este platillo fuera nombrado como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.

El Comité Intergubernamental para la Salvaguardia del Patrimonio de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, la Cultura, decidió nombrar entonces ese día, 9 de febrero, como el Día Mundial de la Pizza.

No te pierdas la oportunidad de celebrar con un buen trozo de pizza este 9 de febrero, para honrar ese alimento que es consumido en el mundo y que ha tenido un gran impacto a nivel culinario de manera internacional. En México, al menos, el debate se sigue desarrollando alrededor de si debería llevar piña (o no) en una de las discusiones que, como vemos, no sólo tenemos en nuestro país.

