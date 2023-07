VIDEO | Enfermero advierte sobre esta mala práctica que tenemos con la pizza, que podría dañar mucho a nuestra salud

Uno de los alimentos que más se consumen es la pizza y también de los que más polémica traen, ya saben: que si se come -o no- con piña; que si se le tiene que poner -o no- catsup; que si en México le ponemos demasiados componentes, en fin.

Lo que sí es que en redes sociales, especialmente en TikTok, se ha levantado polémica (y también preocupación) porque un enfermero informó que hay una práctica que alrededor del mundo tenemos luego de comer pizza, que nos podría afectar terriblemente a la salud.

¿Qué estamos haciendo mal con la pizza que afecta a nuestra salud?

Jorge Ángel, un enfermero que se hizo viral en TikTok recientemente, explicó que muchas personas cometen el error de no guardar el sobrante de pizza en el refrigerador hasta el día siguiente y eso podría dañar seriamente nuestra salud.

"Es lo típico que hacemos con los colegas. Lo que sobra lo dejamos en la caja, la cerramos y hasta el día siguiente, que te la desayunas con un café", dice al comienzo del video. "Se ha visto que en toda la noche se acumulan cientos de bacterias que, al final, puede desembocar en una gastroenteritis con vómitos o diarreas", por lo que recomienda guardarla en el refrigerador para poder descartar cualquier tipo de infección estomacal.

Síntomas de la gastroenteritis

Diarrea

Dolor o calambres en el abdomen (vientre)

Náuseas

Vómitos

En ocasiones, fiebre

La gastroenteritis no suele ser grave. Pero a veces puede causar deshidratación o síntomas graves. Algunas personas tienen un mayor riesgo de tener estos problemas, incluyendo: