Este es el origen de la riquísima 'guajolota', la torta de tamal que amamos en CDMX

"Fue en un Vive Latino, cuando salimos del Foro Sol, que vi un puesto de tamales. Tenía mucha hambre, pero algo me llamó la atención para elegir ese puesto: '¡Pásele por su torta de tamal, aquí sí hay 'guajolotas'!'. Pedí una 'de verde' y me la terminé muy rápido. El sabor era delicioso. Luego pedí una de rajas y al final una de mole. No podía detenerme. Es de las mejores cosas que he probado en mi vida".

Este es un relato de un turista de Ciudad Juárez, quien en su último Vive Latino experimentó por primera vez las delicias de las llamadas "guajolotas", un manjar compuesto de un bolillo (o pan blanco, para los puristas) al que le introducen un delicioso tamal. Pero, ¿de dónde viene ese particular nombre? Ven, abramos tu apetito para que te compres una para tu desayuno.

¿Cuál es el origen de la 'guajolota'?

Esta es una de las cosas más "chilangas" que podemos hacer: "meter todo lo que se pueda, en un bolillo". Bueno, aunque muchos de nosotros tengamos identificadas a las guajolotas o tortas de tamal en la Ciudad de México, es en Puebla.

Ahí, la guajolota es un pambazo con una enchilada dentro. Al ser una mezcla de pan de trigo con un alimento de maíz en su interior, en la Ciudad de México se adoptó el nombre de "torta de tamal" para este platillo, pero, dice el historiador José N. Iturriaga: "estrictamente el origen de la guajolota es el pambazo relleno de enchiladas del estado de Puebla".

Las 'guajolotas' son un platillo delicioso para los mexicanos, al menos para los que viven en la CDMX. Especial

Bueno, pero... ¿Por qué le dicen 'guajolota'?

La historia cuenta que el nombre se dio en Tulancingo, Hidalgo, cuando en diciembre, un grupo de ingenieros estaba instalando las luces navideñas. Se acercaron a un puesto en donde ya casi no había comida, pero les ofrecieron una torta de enchiladas. Como chiste, los trabajadores dijeron que eso era "su guajolote" y fue que comenzaron a llamarlas de ese modo.

¡Se nos antojaron unas con un atolito calientito para la mañana!