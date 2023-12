Conoce las marcas de yogurt que no deberían consumir tus hijos, según Profeco

Con la fruta; en la gelatina; a cucharadas; en un licuado; directo del envase. La forma en la que le das a tus hijos e hijas el yogurt puede variar y en todas tienes el mismo resultado: una gran satisfacción porque les das a ellos lo mejor y, además, les gusta.

Sin embargo no todo son buenas noticias. La Procuraduría Federal del Consumidor dio a conocer cuáles son esas marcas de yogurt que no te recomienda darles a tus hijos, ya sea por la cantidad de azúcar o, incluso, por los edulcorantes.

leer más Conoce la marca de concentrado de horchata más rica y con menos azúcar, según Profeco

¿Cuáles marcas de yogurt no te recomienda Profeco para tus hijos?

Fue un total de 21 marcas de yogurt las que analizó Profeco para saber cuáles eran las que no debes consumir o que no debes darles a tus hijos. Para ello, la Procuraduría evaluó lo siguiente:

Contenido neto

​Etiquetado

​Nutrientes

​Origen de la grasa

​Contenido de bacterias benéficas

​Azúcares

​Contenido de almidón

Yogurt. Especial

Para que la Profeco determinara cuáles son las marcas de yogurt que no son recomendadas para tus hijos, verificó cuál es la cantidad y tipos de azúcares añadidos en cada uno de los productos, pues no es recomendable que consuman aquellos que tienen edulcorantes por los efectos negativos que provocan. Las marcas que no recomienda Profeco para tus hijos son aquellas con edulcorantes, por lo que debes estar atento de:

Alpura yogurt bebible con fresa de 250 g.

Alpura yogurt bebible deslactosado con fresa de 250 g.

Danone yogurt para beber con fresa de 220 g.

Danone yogurt para beber. Yogur natural de 240 g.

Lala yogurt bebible con fresa de 220 g.

Santa Clara yogurt con fresa para beber de 235 g.

Únete a nuestro canal de Whastapp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.