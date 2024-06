¿Cómo funciona el método Kakebo para ahorrar dinero? 4 puntos para lograrlo

Ya estamos terminando el primer semestre del 2024 y es hora de repasar lo que anotamos en esa hoja mental llamada "Propósitos de Año Nuevo". Y sí, sabemos que uno de los objetivos que tienes (hablamos en presente porque el año todavía no termina) es ahorrar lo más que puedas.

Sin embargo, sabemos también que ahorrar es un hábito que puede ser complicado al inicio, sobre todo si no tienes la costumbre de hacerlo o te cuesta trabajo administrar tus ingresos, sean cuales sean éstos.

La buena noticia es que todavía no termina el año y todavía puedes cumplir ese propósito de ahorrar y no sólo eso, sino hacerlo una actividad recurrente para que te des esas vacaciones que tanto anhelas o incluso para alguna emergencia. Si no conoces el método Kakebo, llegamos a tiempo a tu vida para explicártelo.

¿Qué es el método Kakebo y cómo funciona?

El método Kakebo es una manera de mejorar la administración de ingresos por medio de una libreta de ahorro, de acuerdo a lo que explica BBVA. Sirve para establecer metas financieras y que puedas entonces gastar de la manera más prudente. En esa libreta anotarás las ganancias personales y los gastos fijos y variables.

Este método Kakebo surgió en 1904, cuando una periodista buscó la manera de ayudar a otras mujeres a llevar las cuentas del hogar y al mismo tiempo ahorrar.

¿Cómo funciona? Ahí te va: lo que tienes que hacer a inicio de cada mes, es sentarte a analizar y pensar qué cantidad de dinero tienes para gastar, cuánto quieres ahorrar y qué necesitas para lograr esa meta. Cada día irás agregando tus gastos en la libreta y al final de la semana verás cómo se van alineando esos gastos y ganancias con tus metas de ahorro.

Esta plantilla la puedes usar para comenzar tu método Kakebo. Finanzas personales.

4 puntos para hacer que el método Kakebo, funcione

De acuerdo a lo que explicó la institución bancaria en México, el método Kakebo tiene 4 puntos esenciales para que tomes en cuenta, porque sin ellos, no funcionará:

Ingresos. Anota la cantidad exacta que entra a tu cuenta bancaria. ​Gastos fijos. Anota el pago de la luz, agua, hipoteca y otros gastos que no se contemplan, pero son fijos, como el pago de los servicios de streaming, por ejemplo. ​Ahorro. Establece una cantidad aproximada de cuánto quieres ahorrar. ​Cantidad que puedes gastar. Resta la cantidad que quieres ahorrar a la suma total del dinero que tienes para gastar. De esta forma, puedes hacer un presupuesto adaptado a tus necesidades de ahorro.

Gastos que también contempla el método Kakebo

El método japonés Kakebo tradicional, divide el tipo de gastos en cuatro categorías. Es importante que sepas que tú mismo puedes categorizar tus gastos como tú gustes, lo importante es que le des una estructura y, sobre todo, coherencia:

Supervivencia: Comida, hogar, transporte y gastos de los hijos, por ejemplo. Gastos opcionales: Salir a comer o ir de compras. Gastos culturas: El dinero destinado a libros, museos, teatro o cine. Gastos extras: Suma destinada a inconvenientes o a gastos inusuales, como lo puede ser un regalo de cumpleaños o la reparación de tu computadora.

Recuerda que para que esto tenga éxito se necesita de mucha práctica y sobre todo paciencia, por lo que es necesario que le eches ganas y seas constante para que el ahorro sea como tú lo esperas.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.