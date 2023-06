Mexicanos se endeudan más con las tarjetas de crédito

La difícil situación económica que generó la pandemia de Covid-19 y las elevadas tasas de inflación que registra el país, propiciaron que muchos mexicanos se vieran en la necesidad de cubrir parte de su gasto diario con las tarjetas de crédito, pese a las altas tasas de interés que se tienen actualmente.

En los primeros cinco meses del año, el número de operaciones con plásticos bancarios ascendió a 892.8 millones, 44.6 por ciento más que en el mismo periodo del 2022, según datos del Banco de México (Banxico).

La cifra supera los datos más recientes. Por ejemplo, en el 2019, antes de la crisis sanitaria, el aumento fue de 10.5 por ciento, mientras que en el 2022, de 36.2 por ciento.

Cuando se ve por montos, la historia es similar. En enero-mayo de este año, los tarjetazos fueron por 781 mil 620 millones de pesos, 33.65 por ciento más que un año atrás. En el 2019, el incremento fue de 11.61 por ciento y en el 2022, de 29.55 por ciento.

A decir de analistas, esta situación está relacionada con el hecho de que muchos hogares están financiando su gasto corriente (el día a día) con su tarjeta de crédito, debido a los elevados niveles inflacionarios que se registran en el país y los menores ingresos que dejó la pandemia de Covid-19 en diversos casos.

Al respecto, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, Óscar Rosado, comentó, recientemente, que esta práctica puede deteriorar la salud financiera de los hogares, además de incrementar los niveles de morosidad de la banca.

Gráfico

Crece derrama crediticia

Este comportamiento se refleja en el financiamiento de la banca vía tarjetas. En abril creció 15.6 por ciento de manera anual y en términos reales (considerando inflación), niveles no vistos desde el 2008, en la crisis financiera.

De manera mensual (frente a marzo), el crédito subió 2.2 por ciento, el más alto del año, lo cual indica que el endeudamiento de las familias continúa.

“Esto nos preocupa, porque las familias mexicanas siguen apalancándose fuertemente, deteriorando sus ahorros y su poder futuro de compra. Asimismo, notamos que el uso de tarjetas de crédito en productos de primera necesidad está aumentando, lo cual es un indicativo negativo sobre la sostenibilidad de los hogares”, señaló Carlos Gómez, analista de Intercam Banco.

El financiamiento vía plásticos ascendió a 275 mil 200 millones de pesos en abril, de acuerdo con Banxico; es decir, 37.7 por ciento de lo que prestan los bancos al rubro de consumo y 8.46 por ciento de lo que otorgan al sector privado no financiero (incluye consumo, empresas, vivienda e intermediarios financieros no bancarios).

Pinta para continuar

Esta tendencia luce para continuar hacia adelante, pues si bien la inflación empieza a ceder, los precios se siguen encareciendo, particularmente los alimentos.

En la primera mitad de junio, por ejemplo, la inflación anual fue de 5.18 por ciento; sin embargo, las mercancías alimenticias crecieron más de 10 por ciento, sumando 30 quincenas con alzas a doble dígito, de acuerdo con un análisis de la economista en jefe de Banco Base, Gabriela Siller.

“¿Cuál sería el problema? Si estos incrementos en los productos permanecen vigentes o no se refleja un incremento en el nivel de ingreso de los trabajadores, seguramente va a llegar un punto en que las personas no van a poder liquidar estos créditos o, en dado caso, enfrentarán las altas tasas de interés que harían todavía más difícil pagar los créditos en su momento”, comentó Héctor Magaña, profesor del Tecnológico de Monterrey.

Si una persona deja de cubrir sus pagos, dijo, es seguro que obtendrá una calificación negativa en su Buró de Crédito, impidiéndole adquirir nuevos financiamientos, ya sea para la compra de productos básicos o, incluso, para bienes que ya requieren un poco más de esfuerzo como la compra de un auto o un bien inmueble.

En su opinión, si bien no hay alermas de impagos, sí se puede volver una “bola de nieve” si persiste este ritmo de endeudamiento.

Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores dan cuenta que la cartera vencida de las tarjetas de crédito se ubicó en 2.84 por ciento del saldo financiado en abril, el mayor nivel desde mayo del 2022, lo cual ya indica cierto incremento en los impagos.

Cambios de hábitos

Algunos mexicanos se vieron en la obligación de cambiar sus hábitos de consumo para afrontar el actual escenario. Tal es el caso de Alberto, quien, dijo, ha comprado hasta unas papas y un refresco porque no llega al cierre de la quincena. “Antes salía más días con lo que gano, ahora, al día 10, ya no cuento con dinero y tengo que pagar con la tarjeta todo o pedir prestado”, expuso.

Otro caso es el de Camila, quien comentó que de ser cliente totalera (pagar todo lo que gastaba), ahora liquida lo que más puede, para que los intereses no se le acumulen. “El dinero ya no alcanza y la tarjeta siempre salva. Antes la usaba para cosas que no podía adquirir en efectivo, como un celular, pero ahora hasta para pagar el supermercado. Trato de pagar todo en mi fecha de corte, pero no siempre se puede”, dijo.