Multas en Buen Fin, hasta por 4 mdp, pero no en beneficio del consumidor

De no respetar las ofertas y promociones que muestran durante El Buen Fin 2021, las empresas podrían hacerse acreedoras de una multa de hasta cuatro millones de pesos; aunque este monto no sería en beneficio del comprador, sino de la Federación, expuso Marco Zavala, especialista en litigio y consultoría en materia civil, mercantil y derechos del consumidor.

Ayer dio inicio El Buen Fin 2021, evento que durará hasta el próximo 16 de noviembre. La Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y la Secretaría de Economía (SE) coincidieron en que el evento es una oportunidad para no sólo pensar en la recuperación económica tras los efectos del año pasado de la pandemia de Covid-19, sino dar paso al crecimiento del país, añadieron.

Para que el evento transcurra lo mejor posible, Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), aseguró que se espera que el auge del evento sea los fines de semana y dijo que no se habían presentado inconformidades de los clientes, de las cuales, 99 por ciento se resuelven en sitio, por teléfono o en la página web, y de forma excepcional se llega a formalizar una queja o se da paso a tribunales, proceso que puede tardar hasta un año en resolverse, refirió.

Sobre estas últimas situaciones, Marco Zavala, quien también es socio de la firma GLZ Abogados, explicó que levantar una queja formal es un proceso tardado si se hace de forma presencial, pues por medio de Concilianet o Concilia Express es más sencillo llegar a una solución entre las partes afectadas.

El procedimiento contra un proveedor de forma presencial puede tardar hasta cuatro meses para que se presente la primera audiencia, y si después de tres no hay algún arreglo, se pasa a instancias judiciales por supuestas violaciones a la Ley, que si se determina que es el caso merece una multa, que puede ser de hasta cuatro millones de pesos, aunque depende de la incidencia del comercio en estas situaciones o la gravedad de la infracción.

“El tiempo entre las audiencias viene a lastimar este proceso de Profeco y rompe un poco la confianza de los consumidores. Lamentablemente la multa que se impone al proveedor no necesariamente queda a favor del consumidor, sino de la Federación. Es un tema que siempre ha estado en conflicto, esa parte está un poco mal diseñada, porque no está protegiendo necesariamente al consumidor”, apuntó el experto en entrevista.

El titular de la Profeco recordó que del total de quejas entre usuarios y tiendas comerciales del año pasado, 89 casos fueron formales, pero todas están resueltas, por cerca de cinco millones de pesos. Mencionó que Walmart y Liverpool fueron las que más quejas tuvieron el año pasado, aunque la primera firma no participa como tal en El Buen Fin 2021, pero sí realiza “El Fin Irresistible”.

“Les hemos pedido a Liverpool y Walmart que no oferten a la venta productos que no puedan cumplir con las entregas o sean muy claros en los términos de las entregas. La cobranza a Walmart era de 30 millones de pesos, se llevó el premio mayor en las multas; no me quería pagar y le embargué una bodega y ‘pagó en friega’”, refirió el procurador.

PASAN 87 MIL FIRMAS PARA EL SORTEO DEL SAT

Por otro lado, Raúl Zambrano Rangel, administrador general de Servicios al Contribuyente del Servicio de Administración Tributaria (SAT), dio a conocer que de los 103 mil negocios que se registraron para participar en el sorteo fiscal, que se realizará el próximo 10 de diciembre, únicamente 87 mil cumplieron con todos los requisitos, que eran tener RFC, una opinión de cumplimiento positiva y buzón tributario.

Pese al llamado de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) de incluir los pagos en efectivo para emitir una factura y los plásticos de los comercios que representa, el miembro del SAT reiteró que solamente participarán en el sorteo las compras que se realicen con tarjetas de crédito o débito bancarias.

“Las tarjetas departamentales no participan, puede ser Visa, MasterCard, tengo entendido American Express no se registró, pero todas las demás tarjetas bancarias sí tienen su registro. No recuerdo bien cuántos bancos, creo que son aproximadamente como 14 instituciones bancarias las que tienen el registro en el portal”, dijo.