Buen Fin 2021: Acredita SAT a 87 mil empresas para participar en sorteo fiscal

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) únicamente acreditó a 87 mil empresas que se registraron para participar en el sorteo fiscal que realiza como parte del Buen Fin 2021.

Raúl Zambrano Rangel, administrador general de servicios al contribuyente del SAT, dio a conocer que de los 103 mil negocios que se registraron para participar en el sorteo fiscal, que se realizará el próximo 10 de diciembre, únicamente 87 mil cumplieron con todos los requisitos, que eran tener RFC, una opinión de cumplimiento positiva y buzón tributario.

leer más Profeco embarga bodega a Walmart y le cobra 30 millones de pesos en multas

Pese al llamado de la Asociación Nacional De Tiendas De Autoservicio y Departamentales (Antad) de incluir los pagos en efectivo para emitir una factura y los plásticos de los comercios que representa, el miembro del SAT reiteró que solamente participarán en el sorteo las compras que se realicen con tarjetas de crédito o débito bancarias.

"Las tarjetas departamentales no participan, puede ser Visa, MasterCard, tengo entendido American Express no se registró, pero todas las demás tarjetas bancarias sí tienen su registro. No recuerdo bien cuántos bancos, creo que son aproximadamente como 14 instituciones bancarias las que tienen el registro en el portal ", dijo.

ANR