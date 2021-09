“Fui parte de la crisis y eso me impulsó a dirigir CineDOT”

La industria de los cines en México ha sido de las más golpeadas por el impacto del Covid-19 que dejó a sus principales jugadores (Cinemex y Cinépolis) entre las cuerdas, derivado del gran confinamiento del 2020; sin embargo, ahí es donde inicia la apuesta de CineDOT, el tercer competidor de un mercado que a 2019 valía 20 mil 110 millones de pesos, según el Anuario Estadístico de Cine Mexicano 2019 realizado por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine).

Apenas en junio, CineDOT puso sobre la mesa una inversión de 300 millones de pesos estimada para realizarla en los próximos dos años, en busca de aprovechar la oportunidad que generó la crisis económica y abrir una nueva cadena de cines en México que hoy cuenta con dos sedes, una en Coacalco y otra más en Los Reyes, así como la apertura de al menos una más en la Ciudad de México, que será anunciada próximamente.

Ramón Estévez, director general de CineDOT, señaló en una charla con La Razón, que la crisis que enfrentaban las empresas de cines fue el “empujón” que hizo que los inversionistas se aventuraran a abrir una nueva marca.

“La iniciativa no fue mía, fue del fondo, que decidió aventurarse en este proyecto, me hablaron para participar en él... Tú eres parte de esa ruina, tú vives esa crisis y de repente surgió esta oportunidad de abrir nuevos cines, eso nos empujó”, destacó.

A dos meses de abrir, ¿cómo ha sido la experiencia para CineDOT? Te puedo decir que han sido bastante positivos estos dos meses de preparación, creo que la gente fue muy receptiva a una opción nueva, a una opción distinta de las ya conocidas y así ha sido, sobre todo la asistencia en el cine Coacalco, que es donde llevamos más tiempo. Logramos posicionarnos como uno de los cines con mayor asistencia en la zona, lo cual es bastante significativo, sobre todo en tiempos de pandemia, pero creo que eso habla mucho de que la gente lo está apreciando como algo bastante positivo.

¿Ha sido difícil penetrar en un mercado tan cerrado? Venimos de una cadena pequeña de cines, trabajamos antes ahí, conocemos la industria, conocemos el mercado; en ese sentido sabíamos a qué nos estamos enfrentando. El reto principal fue obviamente abrir en el momento en el que muchos cines estaban cerrando, ese fue un reto, pero al mismo tiempo fue la oportunidad que tomamos y aprovechamos esos espacios que ya estaban, que ya existían. Les cambiamos la marca y les dimos un toque diferente, un servicio diferente y salir al mercado en esos momentos. No obstante, el nivel de asistencia sigue siendo muy bajo con respecto a lo que se tenía en el 2019, 2018. Aun así, el nivel de asistencia que tenemos frente a la competencia creemos que ha sido exitoso, el captar una participación en el mercado en Coacalco en semanas del 30 por ciento del mercado, habla de que la gente lo recibió bien y que seguramente conforme se vaya abriendo más el aforo, haya más títulos, etc., nos va a ir mucho mejor.

¿Cómo nace el apetito por participar en esta nueva firma? Para ser franco la iniciativa no fue mía, fue del fondo, el fondo fue el que decidió aventurarse en este proyecto, me hablaron para participar en él y fue que tomé la decisión de cambiarme, creo que todos los que conformamos el fondo y CineDOT aprovechamos mucho el tema de la pandemia, que había una crisis importante de nuestras empresas y eso como que nos empujo ha aventurarnos. Es una industria que conozco, que me gusta, que sé que puedo aportar, puedo construir algo y eso fue lo que me animó a cambiarme, a lanzarnos en esto y a hacerlo muy rápido, porque prácticamente, aunque el fondo se constituyó desde el año pasado todos los que formamos parte de CineDOT, prácticamente nos incorporamos en marzo o abril, entonces en un plazo de tres o cuatro meses fue cuando echamos andar todo el proyecto.

¿Fue una situación de ver oportunidad donde los demás estaban viendo ruina? Expresamente fue eso y es un poco lo que te digo, tú eres parte de esa ruina, tú estás viviendo esa crisis y de repente surgió esta oportunidad de abrir nuevos cines, porque sabemos que eso es lo que queremos, el cine que es una industria que a la gente le gusta, que la gente lo disfruta y entonces sabíamos que era algo pasajero y justamente estábamos en el punto en el que podías combinar oportunidades de inversión, inversiones más bajas para crear una nueva industria con un nuevo concepto, un nuevo jugador dentro de este medio, fue aprovechar esa oportunidad.

Si nos vamos un poco más a la historia de hace 30 años, así surgieron las empresas de cine en México, precisamente una oportunidad en ese momento hizo que explotaran estas dos grandes empresas y ahorita tienen una aventura no igual a la de hace 30 años, pero siguen con una aventura donde puedes entrar como nuevo jugador y donde te reciben donde hay oportunidad de inversión.

¿Los resultados que han tenido hasta el momento han modificado sus planes de expansión? Ha servido mucho para darnos a conocer, al principio tenemos que tocar muchas puertas para decir ‘oigan vamos a abrir un cine’, que creyeran en nosotros, que confiaran en nosotros y a raíz de las aperturas muchas puertas se han abierto, mucha gente ha llegado a tocarnos, a preguntarnos, a decirnos que tienen plazas, que quieren que estemos ahí. Entonces sí te puedo decir que el plan de expansión sigue, seguramente en breve estaremos dando noticias de las próximas aperturas, pero sí ha afianzado lo que creíamos, ha superado nuestras expectativas.

¿Qué le dirías a la gente que quiere opciones nuevas? Que nos conozcan, ya estamos en Los Reyes, ya estamos en Coacalco, vamos a estar creciendo mucho, esa es nuestra intención, que vean que hay nuevas alternativas mucho más frescas donde pueden interactuar y que se van a llevar una grata sorpresa y una gran experiencia en nuestra salas.