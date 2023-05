¡Piérdele el miedo a tu Afore!

La cultura financiera en torno a la labor de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) muestra avances significativos; sin embargo, todavía falta “muchísima” comprensión en relación a su funcionamiento y en el tema de confianza, comenta María de las Nieves Lanzagorta, vicepresidenta de Vinculación de la Asociación Mexicana de Afores (Amafore).

Actualmente, casi todos los mexicanos saben qué es una Afore y cuál es su objetivo, platica en entrevista con La Razón. No obstante, reconoce que falta “mucho” para comprender cómo funciona este instrumento, cómo se dan las inversiones a largo plazo que realizan y cuándo es un momento de preocupación y cuándo no.

Si se pudiera asignar una calificación en torno a la situación actual de este tema sería de siete, en una escala de cero a 10, expone la especialista, lo cual refleja los importantes avances que se están dando, particularmente con la reforma pensionaria que se aprobó en 2020, pero también los desafíos que aún existen hacia adelante.

Para muchos mexicanos, la Afore es el primer o segundo patrimonio, lo cual da cuenta de la importancia que tiene este instrumento financiero, donde se depositan los ahorros de los trabajadores para su retiro que ellos mismos generan y que se complementan con las aportaciones patronales y del Gobierno.

Lanzagorta exhorta a todos a perderle el miedo a su Afore e invita a informarse sobre el estatus que tiene para tomar las riendas de su retiro. Recuerda que todos, trabajadores formales e informales, pueden tener una cuenta individual y hacerla crecer con aportaciones voluntarias para tener una mejor pensión.

No contar con una Afore o un ahorro pensionario, señala, implica el riesgo de no tener los recursos suficientes para sobrevivir en la vejez y mantener una vida independiente.

¿Cómo va la cultura financiera en el tema de las Afores? Lo que hemos visto es que, en general, ya casi todos los mexicanos, de una u otra forma, identifican que tienen una Afore o qué es una Afore. Nos falta todavía muchísimo en la comprensión de cómo funcionan, en el tema de confianza de que es un buen instrumento. En Amafore estamos haciendo un esfuerzo gigantesco, precisamente, para que más personas puedan ir comprendiendo y le pierdan un poco el miedo.

Si pudiéramos poner una calificación del cero al 10 en este tema de cultura financiera, ¿cuál sería? Me parece que es un poco difícil calificarlo así porque depende del grupo poblacional del que estés hablando, yo creo que ya podemos hablar de que hay un siete, porque la mayor parte de las personas sabemos que una Afore es una cuenta que tenemos para el retiro, que los recursos que tenemos ahí son propios, ya tenemos un cierto grado de conocimiento, ya dices Afore y las personas saben de qué estamos hablando, ése es un gran avance.

Nos falta la parte de comprender cómo funciona, de confiar un poco y entender la utilidad que tiene, comprender bien que esto es un producto de largo plazo.

Hablas mucho del tema de confianza, ¿hay desconfianza de los trabajadores hacia las Afores? Es muy difícil confiar en algo que no se comprende o no se conoce bien. A mí me dicen que hay una parte de mi dinero que me lo están depositando en una cuenta para mi retiro, que es mi dinero pero que no lo voy a poder usar (de momento), pero no hay una claridad de quién lo administra y por qué lo administra.

Hasta hace poco todavía muchas personas pensaban que el dinero de la Afore lo controlaba, por ejemplo, el Gobierno y que era una especie de impuesto más. Eso se ha ido mejorando, pero falta esta parte de comprender que si hay minusvalías no es que haya un mal manejo, es un tema de volatilidad de mercados, de cambios de perspectivas de inversión. Todos estos movimientos si no los comprendemos, claro que nos generan desconfianza, por ello, es muy importante trabajar en la parte de confianza.

¿Cómo mejorar el tema de conocimiento, de cultura financiera? Creemos que el punto clave donde mejor podemos trabajar y donde mejor podemos entender sobre nuestra cuenta Afore es, precisamente, en la empresa. Por ello estamos sumando esfuerzos con el Consejo Coordinador Empresarial en una campaña y elaborando materiales para que sean las propias compañías las que comuniquen a sus trabajadores que tienen esta prestación y que es muy valiosa.

Yo creo que el mejor canal, definitivamente, son las empresas. En la medida en que éstas pueden acercar mejor a sus colaboradores también se perderá un poco el miedo y se podrá ir generando un poco más de confianza en el producto.

¿Cuál es el costo de no tener una Afore? El riesgo es no tener con qué vivir o con que sostener o mantener una vida independiente durante la jubilación.

¿Cuáles son los beneficios de tenerla? El primero es que tienes un intrumento muy sofisticado de inversión que te va a generar muy buenos rendimientos a lo largo del tiempo; el segundo es que tienes propiedad de esos recursos; el punto tres es que tú puedes hacer que el dinero crezca, porque puedes realizar aportaciones voluntarias.

¿Todos pueden tener una Afore? Sí, todos quienes trabajamos formalmente y cotizamos a la seguridad social la tenemos sí o sí, si no la elegiste te van a asignar una en cuanto lleves cierto tiempo cotizando. Puedes cambiarte cuando quieras. Si no tienes un empleo formal, puedes ir y elegir una Afore de tu preferencia.

Otro de los grandes beneficios es que lo que ahorres voluntariamente es deducible de impuestos. Si trabajas por cuenta propia y ahorras en tu Afore, lo vas a poder deducir de tus impuestos y tener una mejor devolución en tu declaración anual.

Cómo elegir una Afore. Lo principal es que te sientas cómodo con ella. Las 10 Afores que existen en el mercado son confiables, están bien supervisadas e invierten de foma muy cuidadosa los recursos. Según la Consar se debe tomar la decisión con base a los rendimientos, las comisiones y los servicios. Sin embargo, también está en función de las necesidades de la persona y donde nos sentimos cómodos. Una vez que elegiste, lo ideal no es cambiarlo cada año, lo mejor es dejarlo el mayor tiempo posible.