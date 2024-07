Posadas y Fiesta Americana Travelty te invitan a tomarte un respiro con su nueva campaña “Señales”.

Posadas, la cadena hotelera líder en México en conjunto con su plataforma de reservaciones Fiesta Americana Travelty, lanzó su nueva campaña "Señales", que con el lema “señal de que necesitas vacaciones” impulsa a aquellas personas que no han tomado un descanso en mucho tiempo o bien, han estado bajo condiciones de estrés, a tomar un respiro hospedándose en cualquiera de los hoteles de las marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one.

Ya sea para buscar una experiencia de descanso en familia, de conexión en pareja, la campaña retoma varios momentos cotidianos que viven las personas, como no acordarte de la contraseña del banco, olvidar en dónde dejaste un objeto que traes en la mano o no recordar dónde te estacionaste; para señalar que nuestro cuerpo nos llama a tomar un descanso.

Señales cuenta con la presencia de Alan Estrada, mejor conocido como “Alan Por el Mundo” como embajador, mismo que invita a las personas a identificar estos momentos y señales que nuestro cuerpo envía por la necesidad de un descanso.

Y es que uno de los aspectos de salud que han tomado mayor relevancia en los últimos años, es el llamado burnout o desgaste laboral, mismo que se ha convertido en una epidemia silenciosa. A decir de un estudio realizado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más del 75% de los trabajadores mexicanos han experimentado síntomas de burnout, incluyendo estrés crónico, agotamiento físico y mental; lo que se refleja en una disminución significativa en su producción. Mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reporta que el desgaste laboral es una de las principales causas de bajas laborales en el país.

Fiesta Americana Travelty ofrece descuentos especiales y promociones en destinos como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, San Miguel de Allende y Ciudad de México. Foto: Especial.

José Lorenzo, director Comercial de Posadas, resaltó que “para nuestra compañía es importante generar este tipo de campañas que crean consciencia entre las personas sobre la importancia de hacer caso a los llamados que nuestro cuerpo dice, por eso tomamos ciertos momentos que nos ayudan identificar ese descanso que requerimos y que justo las personas pueden encontrar en nuestros más de 195 hoteles, con la mejor atención y calidad en el servicio”.

La campaña “Señales”, está apalancada de la plataforma Fiesta Americana Travelty, con la que Posadas ofrece una amplia gama de opciones de hospedaje y actividades que se adaptan a las necesidades de cada viajero. Desde resorts de lujo hasta programas personalizados de bienestar. La plataforma se destaca por ayudar a que los viajeros tengan la oportunidad de planear todo su viaje desde una misma plataforma, desde la compra de sus vuelos, la renta de un automóvil; hasta la reserva de experiencias únicas que permitirán a las personas revitalizarse completamente, sin la preocupación de pensar en qué hacer al llegar a su destino.

La plataforma permite a las personas acceder a más de 195 hoteles y más de 30 mil habitaciones para todos los presupuestos y tipos de destinos, desde playas hasta ciudades coloniales y llenas de historia. Con Fiesta Americana Travelty podrán obtener ofertas y promociones para hospedarse en los hoteles de las marcas Live Aqua, Grand Fiesta Americana, Curamoria Collection, Fiesta Americana, The Explorean, Fiesta Inn, Gamma y one.

Fiesta Americana Travelty ofrece descuentos especiales y promociones en destinos como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta, San Miguel de Allende, Ciudad de México, Oaxaca y más de 60 destinos en México y República Dominicana.

Para más información visita fiestamericanatravelty.com o llama al número 800 504 5000.

Con campañas como esta, Posadas busca crear un impacto positivo en la sociedad y seguir haciendo del mundo un mejor lugar para viajar y tomar un descanso.

JVR