Positivo para el mercado contar con un banco público del calado de Banamex: ABM

El vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, aseguró que sería "muy positivo" para el mercado contar con un banco público de las características de Banamex.

"Si hoy hay una oferta en el mercado de valores ¿alguien vería no positivo que un banco como Banamex se haga público? Me parece que sería excelente porque habla de un mercado de capitales profundos y de apertura para empresas.

"Hoy lo que hemos visto son menos emisores y acciones que se han deslistado. Entonces creo que sería muy positivo ver un banco público de estás características", afirmó el ex presidente de la ABM, al ser cuestionado respecto a la intención del gobierno federal de participar en el proceso de oferta pública de Banamex.

Becker señaló lo anterior en conferencia de prensa encabezada por el presidente de la ABM, Julio Carranza, quién al respecto señaló que ciertamente existe la posibilidad de que el gobierno federal participe en dicho proceso de desincorporación de la banca minorista de Citi en México.

Sin embargo acotó, que por el momento es muy pronto para hacer un análisis profundo respecto a si convendría o no al sector, toda vez que solo es un supuesto; un comentario desde el Ejecutivo.

"El tema de de que si el gobierno pudiera llegar a comprar el banco, de que existe la posibilidad, existe; pero nosotros no tenemos ningún análisis porque no es el momento de tenerlo, porque no es un hecho dado. Es un hecho que está ahí, en comentarios simplemente", afirmó Carranza.

Agregó que el gobierno tendrá que hacer su propio análisis y platicar con la empresa vendedora y en el momento en que haya algo realmente concreto, "podríamos dar una opinión al respecto".

"Lo demás, de verdad, son puras suposiciones y recuerden que la ABM no se basa en suposiciones, sino en acciones concretas", puntualizó.

